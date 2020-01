FONSECA: “Non c’è stato un problema di atteggiamento. Oggi la palla non voleva entrare. Di Bello non mi è piaciuto, ma non cerco scuse”

ROMA TORINO DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di questa sera che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

La sosta natalizia ha inciso?

No penso che non è stata una questione di atteggiamento. La squadra ha fatto molte cose buone. Abbiamo fatto 31 tiri in porta ma oggi la palla non è entrata. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato situazioni per fare due o tre gol.

Manca la scelta giusta all’ultimo…

Si è vero che abbiamo avuto difficoltà nella prima fase di costruzione. Abbiamo iniziato la partita con tre occasioni nei primi 7 minuti. Se le avessimo realizzate la partita sarebbe cambiata. Oggi possiamo stare qui altri 90 minuti e la palla non entra.

Passo indietro a livello difensivo…

Abbiamo avuto questa difficoltà sulla fascia destra. Il Torino ha messo sempre 3 giocatori nella zona di Florenzi, soprattutto nel primo tempo, e abbiamo avuto questa difficoltà. Il Torino è una squadra forte in contropiede con Belotti. Dobbiamo essere più corti in alcuni momenti ma penso che quando abbiamo tante situazioni da gol e non le sfruttiamo poi è più difficile.

Era lecito aspettarsi un po’ più di brillantezza sotto porta?

Penso che il problema non è fisico. Abbiamo finito la partita creando molte situazioni. Non è una questione fisica perché la squadra ha fatto bene sotto questo aspetto. Non siamo riusciti a risolvere il problema in prima fase di costruzione.

Qualcosa ti ha sorpreso del Torino?

Mi aspettavo una partita così, un Torino più difensivo che provasse sempre il contropiede e non mi ha sorpreso.

Come sta Zaniolo?

Non lo so. Non ho parlato con Zaniolo. Vediamo.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Roma imprecisa: come mai è stata così poco brillante?

Non abbiamo fatto una grandissima partita, ma abbiamo creato tante occasioni. Non è facile spiegare perché non abbiamo fatto gol, non è stata una questione di atteggiamento. Ci abbiamo provato, ma la palla non è entrata. A livello difensivo non siamo stati sicuri, il Toro era sempre pericoloso in contropiede. La storia è che abbiamo perso, abbiamo fatto 31 tiri ma la palla non è entrata.

E’ rimasto deluso? La sosta ha influito?

No, dopo la sosta abbiamo fatto una delle migliori settimane di lavoro. Se fosse stato per l’atteggiamento non avremmo avuto tutte queste occasioni, nel calcio è una questione della palla che entra.

Quando il Torino ripartiva faceva male e soffriva: come mai?

Sì, abbiamo avuto difficoltà sui contropiedi del Torino. La squadra non ha fatto bene in quella situazione, sempre con tre giocatori sulla nostra fascia destra e abbiamo avuto difficoltà diversamente dal solito.

C’è qualcosa che non ha funzionato o è stata la forza del Torino?

Abbiamo avuto sempre difficoltà sui contropiedi del Torino, per merito loro ma anche perché eravamo preoccupati della profondità, non è stata buona la marcatura preventiva. Dobbiamo lavorare per tornare a essere una squadra sicura.

Sull’arbitraggio? Il rosso a Izzo?

Tutti abbiamo visto, ma non voglio parlare di arbitri. Abbiamo perso, che devo dire dopo questo risultato? Se mi chiedete se mi è piaciuto l’arbitraggio vi dico di no, ma non voglio scuse per questo risultato.

Siete stati poco lucidi e la marcatura di Belotti vi ha creato problemi: che impressione vi ha fatto?

Belotti ha fatto una grandissima partita, abbiamo avuto difficoltà nella profondità e quando giocavano su Belotti. Con lui non abbiamo vinto i duelli.

Ho visto una Roma non brillante fisicamente. E’ stato per dei carichi di lavoro particolari?

Non è stata una questione fisica, abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo fatto una delle migliori settimane di questa stagione a livello di lavoro.

Cosa servirà con la Juve?

Primo non sbagliare così tanti gol, poi essere più sicuri difensivamente. Ma abbiamo tempo per prepararla.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Cosa è mancato? Troppa fretta?

Sì, penso che non sia stata una questione di atteggiamento. La squadra ha sempre provato a cambiare la partita, penso che abbiamo iniziato bene creando tre occasioni in sette minuti. Dopo il gol del Torino però non abbiamo fatto bene le cose con equilibrio. Penso che non abbiamo fatto una grandissima partita oggi.

Dal punto di vista arbitrale l’abbiamo vista arrabbiata sul fallo di mano di Izzo e sulla gestione dei cartellini…

Non voglio parlare di arbitri. Se mi chiedi se mi è piaciuto l’arbitro però ti dico di no.

Poca efficacia oggi…

Sì, è vero. Penso che la squadra nel secondo tempo abbia attaccato molto ma non sempre con l’intenzione migliore. Penso meno con la testa e più con il cuore. E dopo è stata una partita più aperta. Non siamo stati molto equilibrati oggi.

Non facciamo drammi…

Penso che può essere un problema quando la squadra non ha atteggiamento. I ragazzi hanno lottato.

Le cause di questa sconfitta a cosa sono dovute?

Penso che non sia stata una questione fisica, la squadra ha giocato sempre con intensità. Penso che non abbiamo fatto un gioco equilibrato difensivamente. La marcatura preventiva sbagliata, il controllo della profondità sbagliato, e dopo offensivamente non abbiamo avuto lucidità. La squadra ha provato tutto.