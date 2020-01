Totti: “Il Francesco di oggi non giocherebbe alla Roma, se lo sarebbero già comprato”

ULTIME AS ROMA – Francesco Totti, ex dirigente della Roma, è stato intervistato da DAZN ed ha parlato della sua nuova carriera nel mondo dello scouting, lanciando una bordata al club giallorosso. Questo uno stralcio della sue parole che andranno in onda integralmente il 15 gennaio:

Se fosse procuratore e avesse un Francesco Totti 25enne, cosa farebbe?

Sicuramente non giocherebbe nella Roma, se lo sono già comprato per 25 anni (ride, ndr), farebbe fatica a restare alla Roma così lungo

Quindi farebbe il procuratore?

Procuratore no, è una parola passata, mi piacerebbe fare scouting.

Cosa che sta facendo ora in qualche modo?

Perlustro, vedo… Vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente.

Fonte: DAZN