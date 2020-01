MAZZARRI: “E’ stata una delle nostre migliori partite della stagione”

ROMA-TORINO INTERVISTE A FINE PARTITA – Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei dei granata ai microfoni di DAZN:

Stasera vi siete ripresi tutto…

Non ci dobbiamo esaltare ma le ultime due partite del 2019 è successo un po’ di tutto. Non ci era andato niente bene. Oggi abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra.

Oggi avete fatto una partita tatticamente perfetta…

Tutte le occasioni che ha avuto la Roma sono state palle perse ingenuamente in uscita e lì bisogna migliorare. A volte facciamo degli errori e ci complichiamo la vita da soli.

Qual è il prossimo step che dovete fare?

La Roma ti pressa. Loro vengono in sei e rischiano dietro. Noi in uscita abbiamo fatto delle ingenuità che non dovevamo fare. Lasciamo perdere in casa o fuori casa. Bisogna concentrarsi ogni partita su noi stessi. Io mi sono arrabbiato tanto per tante cose che non mi sono piaciute. Abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato.

La prestazione migliore della tua squadra…

Forse era la partita con il Verona prima della rimonta. Sul campo del Verona poi fanno fatica anche gli altri. Se si fa il confronto con la rosa della Roma allora forse anche questa è una delle migliori partite dell’anno.

Belotti può crescere?

Lui deve giocare come sa e poi gli viene tutto. Lui è un generoso, un guerriero. Lui aiuta la squadra e la squadra aiuta lui. Quando gioca così è quello che porta la bandiera della squadra. Bisogna avere la fame e la concentrazione come se affrontassimo sempre la Roma o le squadre di vertice. Questo è il passo che dobbiamo fare. A prescindere dal valore della squadra che andiamo ad affrontare.

Gennaio è il vostro periodo dell’anno…

Ci tocchiamo (ride, ndr) perché siamo abituati agli alti e bassi.