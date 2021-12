Calciomercato Roma, scambio in vista con l’Atletico Madrid per sistemare il centrocampo

AS ROMA NEWS – Alla schiera di nomi che sono già usciti per il centrocampo della Roma in vista di gennaio se ne aggiunge un altro: si tratta di Saul Niguez, calciatore iberico di 27 anni attualmente in prestito al Chelsea.

A rivelarlo “con ragionevole certezza” è l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri). Lo spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid, si è trasferito ai Blues a titolo provvisorio con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Il giocatore però ha giocato pochissimo con la maglia degli inglesi e potrebbe già cambiare casacca.

Il suo stipendio è intorno ai tre milioni e mezzo netti a stagione che, divisi per due, fa meno di due milioni per i sei mesi da gennaio a giugno. A favorire un’operazione con la Roma c’è l’interesse dell’Atletico Madrid verso il cartellino di Gonzalo Villar, giocatore sicuramente in uscita perché mai entrato nelle grazie di Mourinho.

Possibile dunque uno scambio di prestiti a gennaio per poi darsi appuntamento a giugno per vedere se e come si potrebbe trasformare in un affare definitivo.

Fonte: Il Romanista