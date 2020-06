Calciomercato Roma, Schelotto spinge per portare Pastore ai Los Angeles Galaxy

ULTIME NEWS AS ROMA – Javier Pastore è uno di quei giocatori che la Roma sarebbe ben disposta a sacrificare sul mercato in caso pervenisse a Trigoria un’offerta per il calciatore. E chissà che da qui alla chiusura del mercato prevista per i primi di ottobre non arrivi una proposta allettante ai giallorossi.

Dalla Spagna si dicono convinti che presto questa opportunità potrebbe presentarsi presto: stando a quanto riferisce il quotidiano “Marca“, Guillermo Barros Schelotto, tecnico dei Los Angeles Galaxy, starebbe spingendo per portare Javier Pastore in MLS.

La Roma, alle prese con il taglio del monte ingaggi, non aspetta altro che una buona proposta per il trequartista argentino, spesso infortunato nel corso di quest’ultima stagione. E chissà che l’America non rappresenti una meta appetibile anche per Pastore, che ha più volte ripetuto di voler restare nella Capitale. Ma il fascino degli Usa, unito a tanti soldi, potrebbero fargli cambiare idea.