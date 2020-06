Calciomercato Roma, su Pedro club inglesi e spagnoli ma lui aspetta l’offerta dei giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pedro, nonostante i quasi 33 anni, resta un giocatore molto appetibile. La Roma è pronta ad offrirgli un biennale con opzione per il terzo anno, ma per il momento deve aspettare prima di cedere i giocatori in esubero per non rischiare di appesantire ulteriormente il monte ingaggi.

E allora ecco che, riferisce il portale “Calciomercato.it“, club sia spagnoli, tra i quali il Siviglia di Monchi, che inglesi stanno provando a inserirsi tentando Pedro con altre proposte.

Pedro però sembra particolarmente affascinato dalla Roma e dalla possibilità di giocare in Serie A, dunque continuerebbe a dare priorità ai giallorossi e attende ancora la proposta ufficiale di Petrachi.

Fonte: Calciomercato.it