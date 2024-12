Calciomercato Roma: se parte Le Fee in arrivo Prati a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Enzo Le Fee, finora mai impiegato da Ranieri, è in bilico e i giallorossi potrebbero anche decidere di salutarlo già a gennaio. Il club dunque è al lavoro per studiare vari profili e non farsi trovare impreparata nel corso del prossimo mercato di riparazione.

Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), i riflettori del club capitolino sarebbero puntati su Matteo Prati, già segnalato da Daniele De Rossi e allenato da Claudio Ranieri a Cagliari. Classe 2003, nasce calcisticamente nel Ravenna prima di approdare in Sardegna nel 2023.

Dopo una stagione molto promettente in rossoblù, quest’anno il giovane centrocampista sta faticando a ripetersi anche a causa di un infortunio a inizio stagione che ne ha limitato la crescita: per Prati finora appena 5 presenze collezionate con la maglia del Cagliari.

