Calciomercato Roma, Rios a un passo dal Benfica: blitz dei portoghesi in Brasile. Romano: “Possibile accelerata nel weekend”

Sembra stia sul punto di concludersi una volta per tutte la telenovela Rios: il colombiano ora è molto vicino al Benfica: secondo il portale de Il Romanista l’annuncio sarebbe addirittura imminente.

La Roma si sarebbe ritirata ufficialmente dalla trattativa, delusa dalla scarsa convinzione dimostrata dal centrocampista del Palmeiras e dal continuo rialzo degli interlocutori nei diversi giorni di contrattazione.

Il Benfica in queste ore ha effettuato un blitz in Brasile, strappando prima il sì del calciatore e poi quello del club sudamericano, accontentando le richieste del Palmeiras arrivando a raggiungere i fatidici 30 milioni.

Più prudente Fabrizio Romano, che su X scrive: “Dirigenza del Benfica attesa in missione in Brasile a partire da oggi, possibile accelerata nel weekend per Richard Rios. Il Benfica è stato informato dal Palmeiras che la Roma non ha ancora pareggiato l’offerta da 30 milioni di euro. Ora si aprono le porte per il trasferimento di Rios al club portoghese: è previsto un incontro diretto”.

🚨🦅 Benfica director set for mission in Brazil due to start later today as Richard Rios deal can accelerate this weekend.

Benfica have been informed by Palmeiras that AS Roma still didn’t match €30m fee.

Rios can now open doors to Benfica move; direct meeting will take place. pic.twitter.com/wG3fSr0Q2i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025