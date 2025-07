Roma, Cristante può salutare: c’è ancora il Como

Il futuro di Bryan Cristante resta tutto da decifrare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero (G. Mustica), la Roma starebbe valutando l’ipotesi di affondare il colpo per un secondo centrocampista dopo El Aynaoui, anche in virtù della possibile partenza dell’ex Atalanta.

Cristante, che nella passata stagione ha collezionato 51 presenze stagionali risultando uno dei più impiegati da De Rossi e Ranieri, continua a piacere al Como: il club lombardo, guidato da Cesc Fabregas, non ha mai smesso di tenerlo d’occhio e potrebbe tentare un affondo nei prossimi giorni.

La Roma, dal canto suo, si guarda intorno per non farsi trovare impreparata: per questo la trattativa con Richard Rios e il Palmeiras resta viva.

