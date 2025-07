Dovbyk si ferma, Gasp senza centravanti

Prosegue sotto il sole di Trigoria il ritiro della Roma agli ordini di Gasperini. Il tecnico però deve fare già i conti con i primi infortuni: dopo Salah-Eddine, fermo ai box per una distorsione alla caviglia, si fa male anche l’unico centravanti a disposizione, e cioè Artem Dovbyk.

L’ucraino, rivela l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes), ha accusato un problema muscolare nel corso delle ultime, intense sedute di allenamento: l’entità dell’infortunio di Dovbyk è ancora da valutare. L’attaccante potrebbe essere sottoposto oggi ad esami strumentali per chiarire quanto dovrà stare ai box.

Di certo l’ex Girona non sarà in campo oggi alle 18 contro il Trastevere, primo test dei giallorossi che si giocherà a Trigoria a porte chiuse: Gasperini, in attesa dell’arrivo di Ferguson dal Brighton, si ritrova già a corto di attaccanti.

Fonte: Il Tempo