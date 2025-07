Calciomercato Roma, accordo raggiunto con il Brighton per Ferguson: ecco le cifre

La Roma e Massara spingono sull’acceleratore per consegnare a Gian Piero Gasperini una squadra competitiva il prima possibile.

Come riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio, oltre all’arrivo ormai imminente di El Aynaou, proseguono le manovre per rinforzare la rosa anche in altri reparti.

Oltre Wesley, tra gli obiettivi principali c’è Evan Ferguson del Brighton, per cui è stato raggiunto un accordo tra la Roma e il club inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato su cifre leggermente inferiori ai 40 milioni di euro.

Resta ora da definire l’intesa con il giocatore per quanto riguarda gli aspetti contrattuali.

Anche Fabrizio Romano conferma come l’affare sia ormai vicino alla chiusura, insieme a quello di Wesley.

🚨🟡🔴 Wesley, very close… and AS Roma also closing in on Evan Ferguson deal after progress made on Thursday.

Agreement almost done with Brighton for loan move with salary fully covered.

Final details to be sorted. ⏳🇮🇪 pic.twitter.com/6zuxQregvX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025