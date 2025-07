Calciomercato Roma, nuova offerta al Flamengo per Wesley: 25 milioni più bonus, accordo vicino

La Roma insiste per Wesley e si avvicina sempre di più all’accordo con il Flamengo per il trasferimento in giallorosso del terzino destro.

Stando a quanto scrive Fabrizio Romano su X in questi minuti, Massara è arrivato a offrire 25 milioni più bonus per l’esterno brasiliano. Il giocatore vuole solo la Roma, non ci sono possibilità per lo Zenit, altro club fortemente interessato al calciatore.

L’accordo è sempre più vicino. Dopo El Aynaoui, la Roma si prepara al secondo acquisto di questo mercato estivo.

🚨🟡🔴 Understand AS Roma have sent new proposal to Flamengo worth €25m plus add-ons, agreement now close.

Wesley only wants Roma, no chance for Zenit.

Flamengo will now only sell Wesley when they find his replacement, a Brazilian RB as all extra-Br spots are full. pic.twitter.com/HamEteAUnJ

