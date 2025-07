CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 18 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – O’Riley, discorsi riaperti col Brighton

La Roma e il Brighton sono tornati a parlare anche di Matt O’Riley (24), ma i giallorossi sono interessati all’affare solo in prestito con diritto di riscatto. (Leggo)

Ore 9:40 – El Aynaoui-Roma, trattativa in fase avanzata

Si fa sempre più concreta la pista Neil El Aynaoui (24) per il centrocampo della Roma. Secondo Matteo Moretto, i giallorossi sono vicinissimi al marocchino del Lens, visti gli ostacoli per Rios del Palmeiras. Offerta da 23 milioni più 2 di bonus, il club francese ne chiedeva 30: atteso a breve un nuovo rilancio per chiudere. (Fabrizio Romano – Youtube)

Ore 8:40 – Difesa, il casting è aperto

Nuova pista per la retroguardia della Roma: piace Santiago Mouriño (23) dell’Alaves. In ritiro Gasperini valuterà Kumbulla ed Hermoso, rientrati dai prestiti: la società vorrebbe cederli, ma deciderà il tecnico. Nel casting figurano anche Aguerd (29), Mavropanos (27), Balerdi (26), Medina (26) e Cresswell (22). (Corriere della Sera)

Ore 8:15 – Ferguson, fissate le visite mediche

La Roma ha già fissato le visite mediche di Evan Ferguson (21): l’irlandese dunque sarà il secondo centravanti in rosa che si contenderà una maglia con Dovbyk. (Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…