LIVE! – EL AYNAOUI ALLA ROMA: al Lens 25 milioni bonus inclusi. Domani nella Capitale per le visite mediche. Il suo arrivo non esclude Rios

La telenovela non è ancora finita. E nella giornata di oggi sono possibili ulteriori colpi di scena. La trama è legata al nome del prossimo centrocampista che Massara regalerà a Gasperini. In ballo Richard Rios e Neil El Aynaoui.

Nella serata di ieri le indiscrezioni di mercato davano per abbandonata (salvo colpi di scena) la trattativa con il Palmeiras per il colombiano e in chiusura l’accordo con il Lens per il marocchino. Oggi però non tutti credono a questo scenario: quella di Massara potrebbe essere una strategia per “stanare” i brasiliani.

Anche oggi dunque va seguito questo intrigo di mercato: Rios o El Aynaoui, chi sarà alla fine il giocatore che arriverà alla corte di Gasp?

ULTIMO AGGIORNAMENTO Ore 14:55 – Fabrizio Romano conferma: è fatta per il passaggio di Neil El Aynaoui alla Roma. Questo il tweet che annuncia la chiusura dell’affare.

🚨🟡🔴 Neil El Aynaoui to AS Roma, here we go! Deal in place for Moroccan midfielder to join on €23m plus €2m add-ons.

El Aynaoui will travel to Roma tomorrow with medical to follow:

Five year contract for El Aynaoui with documents being signed right now. pic.twitter.com/mgG7xaLqC0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025