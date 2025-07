FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 18 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Saud oggi compe 26 anni, gli auguri della Roma

Saud Abdullhamid compie oggi 26 anni. La Roma ha fatto gli auguri al suo terzino destro con un post su X che riportiamo qui sotto.

Ore 9:30 – Gasp studia Rensch come braccetto di difesa

Stando a quanto racconta oggi il Corriere della Sera, Gasperini sta studiando Devyne Rensch come possibile braccetto nella linea difensiva a tre. (Corriere della Sera)

Ore 7:40 – Gattuso chiama Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha fatto ritorno a Trigoria per iniziare la fase di recupero. Il centrocampista, che rientrerà in gruppo tra circa un mese e punta a tornare in campo a settembre, ha ricevuto la chiamata di incoraggiamento di Gattuso, nuovo CT azzurro. Con Gasperini si è già parlato: prima serve ritrovare la condizione. Sullo sfondo resta l’incognita rinnovo: il contratto scade nel 2026, al momento non sono previsti incontri con la proprietà. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…