Calciomercato Roma, ultima offerta per Rios da 28 milioni e 10% della futura rivendita: no del Palmeiras, ma trattativa viva

Arrivano aggiornamenti da Filippo Biafora sul fronte Richard Rios. L’ultima offerta presentata dalla Roma al Palmeiras è stata di 25 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Il club brasiliano, però, non è stato ancora convinto dal rilancio di Massara, continuando a chiedere 30 milioni per il centrocampista colombiano. Nonostante i giallorossi abbiano chiuso l’affare El Aynoui, scrive Filippo Biafora su X, la trattativa per Rios resta viva.

