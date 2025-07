Tutto su El Aynaoui: cervello, fisico e corsa al servizio di Gasperini (VIDEO)

Chi è Neil El Aynaoui

Neil Yoni El Aynaoui, nato il 2 luglio 2001 a Nancy, è un centrocampista centrale che nella stagione 2024‑25 ha messo a referto 8 gol in Ligue 1 in 23 presenze da mediano. Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, ha firmato per il Lens nell’estate 2023, dove si è imposto come uno dei principali volti emergenti della mediana francese .

Nazionalità: Francia o Marocco?

Il giovane è nato in Francia ma possiede anche cittadinanza marocchina, figlio dell’ex tennista Younes El Aynaoui. È stato convocato con la nazionale U23 del Marocco e rimane eleggibile sia per i “Lions” sia per la Francia senior. Tuttavia, al momento non ha ancora fatto una scelta definitiva: dopo aver declinato la convocazione per la Coppa d’Africa 2023 (sollecitato da scelta personale e per consolidarsi al Lens), continua a ponderare con calma. Il ct del Marocco, Walid Regragui, ha più volte sottolineato la necessità che un giocatore prenda la decisione in autonomia, lasciando aperta la porta, ma chiarendo che servono giocatori “convinti al 100%” .

Caratteristiche tecniche

El Aynaoui è un mediano moderno: dinamico, forte fisicamente (185 centimetri per 78 chili), propenso all’inserimento e al pressing, capace di giocare davanti alla difesa o come mezzala box-to-box. Ama verticalizzare e spesso si propone tra le linee, portando densità e supporto anche offensivo. È tecnicamente raffinato, con buon controllo palla e capacità di tradurre tempi di gioco in situazioni offensive veloci.



Punti di forza e limiti

Ha mostrato grande crescita nelle ultime stagioni: fisico solido, senso tattico e senso del gol (8 reti da centrocampista l’ultima stagione). La sua versatilità e affidabilità lo rendono un profilo ideale per il gioco atletico e verticale di Gasperini. L’incognita più grande è legata alla tenuta fisica: il franco-marocchino ha accusato nelle ultime stagioni qualche problema di troppo a ginocchia e adduttori che ne hanno limitato la continuità.

Nel complesso Neil El Aynaoui è un centrocampista già maturo per salire di livello, equilibrato tra quantità e qualità, tatticamente molto prezioso, con buoni margini di miglioramento. Il suo approdo alla Roma rafforzerà il motore di Gasperini: giovane, moderno e capace di mettersi subito al servizio del collettivo. Tutte qualità che hanno stregato Massara e che piacciono molto anche al nuovo tecnico.

Giallorossi.net – G. Pinoli