Calciomercato Roma, Shomurodov apre alla Cremonese: ora a Trigoria aspettano l’offerta

La Cremonese, fresca di ritorno in Serie A, guarda verso Trigoria per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione e mette gli occhi su Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko ha avuto contatti positivi con il club grigiorosso, che lo considera un profilo ideale per affrontare il prossimo campionato con ambizioni di salvezza.

Secondo quanto riferito da Rete Sport, Shomurodov (cercato anche da club francesi e turchi) avrebbe già espresso il proprio gradimento alla destinazione, aprendo di fatto alla possibilità di vestire la maglia della Cremonese.

L’operazione, però, è tutt’altro che chiusa: ora è la Roma a dover valutare eventuali offerte concrete per il classe ’95, ancora sotto contratto con i giallorossi fino al 2027. Con la necessità di fare una plusvalenza in vista del prossimo 30 giugno.

Fonte: Rete Sport