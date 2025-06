“ON AIR!” – SABATINI: “Kessie è un campione, con lui e Konè faresti quello che vuoi”, PIACENTINI: “Non mi sembra un’operazione alla Massara”, CORSI: “Chiesa? Povero figlio, non si allena a Liverpool e lo diamo a Gasp?”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tutti quelli che sono andati a giocare in campionati come quello cinese o arabo, poi quando sono tornati in Europa hanno fatto un po’ di fatica. Non se se Kessie, anni dichiarati 29, può essere una scelta giusta. Se fosse quello del Milan, allora sì tutta la vita. Sul valore del calciatore non ci sono dubbi, ma non mi sembra un’operazione alla Massara: lui è stato preso per prendere il Kessie da giovane, non quello che torna dall’Arabia…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Kessie come Chiesa è stato proposto, è un calciatore che per caratteristiche manca alla Roma. E’ un’ipotesi che la Roma sta percorrendo. Su Chiesa attenzione, perchè il Napoli è tornato a farsi sotto. Per quello che riguarda Angelino, occhio all’Atletico Madrid. Ieri c’è stato un nuovo contatto tra Shomurodov e la Cremonese, ed è una piazza gradita al giocatore quindi è una strada da tenere d’occhio. Su Wesley il nodo è il cartellino, perchè non si scende sotto ai 30 milioni. Il calciatore non ha dato priorità all’Italia o alla Roma, sta attendendo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Chiesa? Io punterei su un giocatore più giovane, dell’età di Soulè, forte e fisicamente integro. Io penso che sia più facile per la Roma spendere 25 milioni per un cartellino, e poi dargli un milione e mezzo di ingaggio piuttosto che dare 4-5 milioni a Chiesa pagando 10 milioni di cartellino… Da quanto è che Chiesa non fa più la differenza con continuità? Due? Tre? Sono domande che mi pongo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Kessie non lo vorrei mai alla Roma…ma come, questo vuole i giocatori giovani che vanno a 300 all’ora e prende Kessie, che era già morto dopo lo scudetto del Milan… Io non lo farei mai, ma se poi la Roma lo prende ci penserà Gasperini… Chiesa? Quello non si allena al Liverpool e tu lo porti da Gasperini? Ma lasciamolo stare povero figlio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Nessuno ha mai detto che Gasperini metterà in panchina Dybala o che non gli servirà a niente, ma solo che sarà fondamentale capire in che condizioni fisiche lo troverà dopo l’infortunio. Ingaggio spalmato? Bisogna capire cosa vorrà fare Massara: è una scelta che deve fare il club. Se fino a ora il contratto non è stato spalmato un motivo ci sarà. A mercato chiuso la Roma dovrà scegliere se salutare Dybala al termine della stagione oppure se spalmare il suo ingaggio…”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport): “Per me Kessie è un campione, non si discute. Al Milan lo chiamavano “il presidente“…è un giocatore che ha cambiato il Milan tanto quanto Ibrahimovic. Secondo me è un campione e io lo vedrei benissimo nella Roma. Konè e Kessie mi fanno venire in mente De Roon e Ederson all’Atalanta…con quei due poi fai un po’ quello che ti pare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Plusvalenze necessarie? Io sacrificherei chi mi porta più soldi ed è più facilmente sostituibile: penso a Konè, perchè a centrocampo ci sono più giocatori in Europa rispetto ai difensori o ai portieri. E quindi andrei in quella direzione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Kessie è bravo, ma possibile che guadagna 20 milioni in Arabia? Ma dai… Chi sacrificherei? Konè, perchè Ndicka è decisivo e in crescita. Konè un periodo bene e uno male…fra i due mi terrei il difensore…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Anche io fossi nella Roma sacrificherei Konè, che ha fatto un campionato altalenante e non me l’aspettavo. Pensavo che potesse essere un riferimento costante nella squadra, e così non è stato…”

Redazione Giallorossi.net