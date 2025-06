Calciomercato Roma, offerta di 7 milioni dell’Espanyol per Kumbulla: no di Massara. Anche il Verona sul difensore

Marash Kumbulla è pronto a varcare di nuovo i cancelli di Trigoria dopo il prestito all’Espanyol, ma il suo destino in giallorosso è tutt’altro che definito. Il difensore albanese, reduce da un’esperienza positiva in Spagna, è al centro di diverse voci di mercato, con due club sulle sue tracce: l’Espanyol, appunto, e il Verona.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club catalano avrebbe già messo sul tavolo un’offerta da 7 milioni di euro per acquistare Kumbulla a titolo definitivo. Una proposta concreta, ma che non ha convinto la Roma: la cifra non garantirebbe una plusvalenza e per questo è stata rispedita al mittente.

Non c’è solo la pista spagnola, però. Anche l’Hellas Verona si è fatto avanti per riportare a casa il difensore classe 2000, che in Veneto è cresciuto calcisticamente tra settore giovanile e prima squadra, prima di essere ceduto alla Roma nel 2020. Gli scaligeri, orfani di Coppola, lo considerano il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato, puntando anche sull’aspetto affettivo del ritorno.

Dal canto suo, Kumbulla non ha ancora preso una decisione definitiva. Verona lo affascina per motivi di cuore, ma l’ipotesi di proseguire l’avventura in Spagna non è affatto esclusa. Tutto dipenderà dalle offerte e dalle strategie della Roma, che intende monetizzare ma senza svendere.

