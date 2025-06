Kessie: “Finché gioco voglio lasciare il segno. Non sono in Arabia per soldi”

Frank Kessie è stato accostato nelle ultime ore alla Roma, a caccia di un rinforzo a centrocampo per Gasperini. L’ex Milan, ora in Arabia Saudita con l’Al Ahli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Supersport in occasione della presentazione del suo secondo libro. Di seguito le sue parole.

Le parole di Kessie sul suo futuro.

“La prossima stagione punteremo ancora più in alto. Ci sono il campionato, la Coppa Nazionale e la Supercoppa. Ho ancora un contratto per un’altra stagione. Dopo, vedremo… ma finché gioco, voglio lasciare il segno”.

La stagione appena conclusa con l’Al Ahli.

“Onestamente, sono molto orgoglioso. Abbiamo regalato al nostro club la sua prima Champions League asiatica. È storico! Abbiamo costruito una grande squadra con grandi nomi come Riyad Mahrez, Mendy, Demiral, Ibanez… e lo abbiamo fatto sul serio. Non siamo venuti in Arabia Saudita solo per gli stipendi. Siamo venuti per vincere, per lasciare il segno. Ed è quello che abbiamo fatto”.

Fonte: Supersport