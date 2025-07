Calciomercato Roma, si avvicina Ghilardi: il giocatore ha detto sì, colloqui col Verona per chiudere

Tracciato lo scenario di questa prima parte di mercato in casa Roma: dopo El Aynaoui, sbarcato a Roma ieri sera, e Ferguson, atteso nella Capitale nelle prossime ore, il prossimo acquisto sarà molto probabilmente Wesley, sempre più vicino.

Ma i giallorossi non si fermano qui e preparano un rinforzo per Gasperini anche in difesa: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano su X, la Roma si sta avvicinando sempre di più a Daniele Ghilardi, 22 anni, difensore U21 azzurro di proprietà del Verona.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui con il club veneto per chiudere: Ghilardi ha già detto si al progetto di Gasperini, preferendolo alle offerte di altri due club spagnoli.

🚨🟡🔴 After Ferguson and El Aynaoui done with Wesley closer, AS Roma are also planning to advance on deal for 22 year old CB Daniele Ghilardi.

New round of talks soon with Verona as Ghilardi said yes to Roma project over two Spanish clubs. pic.twitter.com/8xNMTch9cP

