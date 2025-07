Esterno, terzino sinistro e centrocampista difensivo: il piano di Massara per la fase 2 del mercato

Il mercato della Roma entra in una fase decisiva. Con l’affare El Aynaoui praticamente concluso, il club giallorosso accelera per completare gli altri tasselli richiesti da Gasperini.

I nomi caldi sono ormai noti: si può dare per concluso anche il colpo Ferguson, in arrivo nelle prossime ore dal Brighton in prestito con diritto di riscatto (35-40 milioni). In dirittura anche Wesley, esterno del Flamengo, è ad un passo dal vestire il giallorosso. Poi c’è Daniele Ghilardi, classe 2003 del Verona, che la Roma vuole regalare al tecnico per completare la difesa. La trattativa con il club scaligero è ben avviata e il centrale azzurro rappresenta una scelta strategica anche in chiave lista UEFA.

L’arrivo di Ghilardi segnerà la fine della fase uno del mercato di Massara. La fase due invece prevede la caccia a un esterno sinistro d’attacco di piede destro e un terzino sinistro. Infine, spazio a un nuovo centrocampista. L’identikit è preciso: un mediano con spiccate caratteristiche difensive, “alla De Roon”. Un giocatore fisico, esperto, capace di dare equilibrio e copertura in una squadra che, per filosofia, tende a prendersi rischi nella costruzione.

Tante operazioni in corso, quindi, con un diktat chiaro: completare l’organico in tempi rapidi. E le uscite? Nessuno al momento è sul piede di partenza, ma la linea a Trigoria è chiara: se dovesse arrivare un’offerta importante, nessuno sarà trattenuto a tutti i costi.

Fonte: Il Messaggero