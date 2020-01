Calciomercato Roma, si riapre la pista Politano: si tratta per un prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matteo Politano si riavvicina alla Roma. L’esterno mancino è di nuovo tornato a sperare di poter vestire la maglia giallorossa dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, Roma e Inter sono tornate a parlare del possibile approdo nella Capitale di Politano. La formula su cui si sta discutendo è un prestito con diritto di riscatto.

La notizia è che dopo le scintille dei giorni scorsi i due club tornano a trattare e Politano si riavvicina alla Roma. Fonseca in conferenza stampa ieri ha dichiarato di volere il calciatore nerazzurro per sostituire Zaniolo: Petrachi lavora per accontentarlo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com