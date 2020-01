Haaland, che rimpianto per la Roma: nel 2018 era stato offerto ai giallorossi per 3-4 milioni

ULTIME NEWS AS ROMA – Il fenomeno Haaland, neo-giocatore del Borussia Dortmund che ha siglato una tripletta all’esordio partendo dalla panchina, fa mangiare le mani alla Roma.

Stando a quanto scrive oggi “Il Tempo“, la punta (49 gol in carriera) nel gennaio del 2018 era stato offerto anche alla Roma per una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni, ma il capo degli osservatori giallorossi ha reputato la richiesta troppo alta per un giocatore nato nel luglio 2000.

Adesso Haaland varrà almeno venti volte tanto. Di sicuro si tratta di un grande rimpianto dalle parti di Trigoria, ancora alla ricerca di un attaccante di prospettiva che possa dare il cambio a Dzeko nei prossimi anni.

Fonte: Il Tempo