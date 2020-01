Roma, spunta Bernardeschi. Il sogno è Dani Olmo

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Una girandola di nomi nelle mani di Petrachi, con gli agenti di mezza Europa scatenati nel proporre al ds della Roma esterni d’attacco di piede mancino. Dopo che è sfumata lo scambio con l’Inter per Politano, scrive l’edizione odierna de “Il Tempo”, il cellulare del salentino è in fibrillazione per le chiamate e i messaggi di procuratori che stanno cercando di soddisfare la richiesta dei giallorossi, orfani di Zaniolo.

A Trigoria devono formalizzare l’affare Ibanez (mancano ancora i contratti firmati) e sono state messe in stand-by le trattative che riguardavano il giovane centrocampista e il terzino sinistro, una casella occupata da Kolarov e Spinazzola. Come ala destra che possa giocarsi il posto con Under è stato fatto un sondaggio con la Juventus per Bernardeschi: il classe 1994 gradirebbe la destinazione (non impazzisce per la soluzione estera), ma l’operazione viene definita complessa.

Altri giocatori offerti sono Shaqiri, Suso, Januzaj e Iago Falque, anche se il sogno, sebbene sia destro, resta Dani Olmo, che costa 25 milioni. Quello dello svizzero è probabilmente il profilo che tra questi ultimi è maggiormente gradito a Petrachi, che ha fatto un tentativo in prestito con diritto di riscatto, una formula su cui il Liverpool è freddo e che il Milan non accetta per privarsi di Suso. Stesse basi per l’operazione Januzaj, che si può prendere dalla Real Sociedad in prestito oneroso con diritto di riscatto a 14-15 milioni.

Nulla da fare invece per Marcos Paulo, attaccante centrale del Fluminense accostato alla Roma.I giallorossi avevano fatto una proposta ufficiale due estati fa – 5 milioni e 5 di bonus – ma adesso il prezzo del cartellino del classe 2001 è schizzato fino a 15-20 milioni e c’è il forte interesse del Lipsia, arrivato ad offrire a 13 milioni.

(Il Tempo, F. Biafora – E. Zotti)