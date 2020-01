Iago Falque offerto alla Roma

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – La Roma continua a essere alla caccia di un esterno offensivo dopo l’infortunio di Zaniolo. Tanti i nomi circolati, da Suso a Shaqiri e Januzaj che sembrano i giocatori più interessanti per Petrachi e Fonseca.

Nelle ultime ore, però, alla lista si è aggiunto anche Iago Falque: come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, lo spagnolo è in uscita dal Torino ed è stato anche proposto alla Roma che però non si è scaldata davanti a questa ipotesi.

L’ex giallorosso, intanto, è vicino alla Spal (accordo raggiunto tra le società), anche se ci sono da valutare anche le offerte di Genoa e Verona, oltre a Espanyol e club di Dubai.

Fonte: Tuttosport