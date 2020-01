Roma, c’è anche Boga sul taccuino di Petrachi

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Januzaj, Shaqiri, Suso e…Boga. Per l’attacco della Roma, rimasto orfano di Zaniolo fino al termine di questo campionato, spunta il nome dell’esterno offensivo del Sassuolo.

A riferirlo è l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina). Il nome di Boga era già circolato in estate per il mercato giallorosso, e ora se ne torna a parlare: il suo è un profilo su cui Petrachi e Fonseca stanno ragionando in queste ore convulse.

La Roma ha fretta di trovare un esterno offensivo che possa entrare da subito nelle rotazioni, e Boga ha il vantaggio di conoscere già il nostro campionato. In più si tratta di un prospetto, avendo solo 23 anni.

L’ivoriano però è un esterno di piede destro che gioca prevalentemente a sinistra. Per Il Messaggero è un nome che Petrachi ha sul suo taccuino e va dunque tenuto in considerazione. Boga quest’anno sta facendo piuttosto bene avendo collezionato già 5 gol e 3 assist in 19 partite di serie A giocate.

Fonte: Il Messaggero