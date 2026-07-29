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Calciomercato Roma, si scalda la pista Koulierakis: c’è anche la concorrenza di Premier e Liga

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La Roma lavora a un secondo colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da Ugo Trani nel corso di “Te la do io Tokyo”, si starebbe avvicinando l’arrivo di Kostantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003.

Il giocatore, ex Paok, milita attualmente nel Wolfsburg ed è un profilo richiesto direttamente da Gasperini. Secondo Tele Radio Stereo, l’operazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Su di lui, già lo scorso gennaio, si era mossa anche l’Inter, senza però arrivare a un affondo concreto.

Sulla trattativa arrivano conferme anche da Alfredo Pedullà, secondo cui la Roma starebbe effettivamente studiando un’offerta per il difensore centrale greco.

La situazione, però, non è priva di insidie: sul giocatore, oltre ai giallorossi, ci sarebbero anche squadre di Premier League e Liga, pronte a inserirsi nella corsa a un profilo considerato tra i più interessanti del suo ruolo.

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