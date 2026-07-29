LIVE | La Roma spinge per Abde Ezzalzouli: pronta un’offerta da 35 milioni più bonus, il Betis ne chiede 45. Moretto: “Giocatore meraviglioso, ore calde”

LIVE | ORE 12:40 – MORETTO: “ORE CALDE PER ABDE, IL BETIS CHIEDE 45 MILIONI”

La Roma accelera per Abde Ezzalzouli. Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Spagna, anche Matteo Moretto conferma il forte interesse del club giallorosso per l’esterno offensivo del Betis Siviglia, definendolo un “giocatore meraviglioso” e indicando la trattativa come una delle più calde di queste ore. Secondo quanto riferito dal giornalista, il Betis valuta il classe 2001 45 milioni di euro, mentre la Roma sarebbe pronta a mettere sul tavolo 35 milioni più bonus. Una distanza ritenuta colmabile, tanto che le parti potrebbero lavorare nei prossimi giorni per trovare un punto d’incontro.

La società giallorossa, infatti, sarebbe decisa a puntare sul marocchino e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire l’evoluzione dell’operazione. Situazione diversa, invece, per Antonio Nusa. Sempre secondo Moretto, la forbice economica tra la richiesta del Lipsia e l’offerta della Roma resta molto più ampia, rendendo la trattativa decisamente più complicata rispetto a quella per Abde.



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