Chi è John Galantic, il manager scelto dai Friedkin per guidare la Roma

Con la scelta di John Galantic come nuovo Chief Executive Officer, i Friedkin hanno affidato la guida operativa della Roma a un dirigente che, pur essendo lontano dal mondo del calcio, vanta uno dei curriculum più prestigiosi del panorama manageriale internazionale. Americano e svizzero di origini italiane, Galantic arriva nella Capitale dopo una carriera costruita ai vertici di alcuni dei marchi più importanti al mondo.

Dopo la laurea alla Tufts University e il master in Business Administration ad Harvard, ha mosso i primi passi in Procter & Gamble, per poi ricoprire incarichi di rilievo in GlaxoSmithKline e Coty. La consacrazione è arrivata però in Chanel, dove per sedici anni è stato President e Chief Operating Officer, contribuendo all’espansione globale della maison francese. Nel 2024 Diego Della Valle lo ha voluto come amministratore delegato del gruppo Tod’s, esperienza conclusasi lo scorso maggio, mentre negli ultimi anni ha fatto parte anche dei consigli di amministrazione di Ferrari, Bacardi e della stessa Roma.

Non è quindi un volto nuovo per Trigoria. Galantic conosce già la realtà giallorossa dall’interno e la proprietà lo considera l’uomo ideale per guidare il club nel suo secondo secolo di storia. Nel comunicato con cui ne ha annunciato la nomina, la famiglia Friedkin lo ha definito addirittura “romanista da sempre”, sottolineando il suo amore per la città e la profonda conoscenza dell’ambiente romanista. Una passione che, almeno finora, non era mai emersa pubblicamente attraverso interviste o dichiarazioni, ma che la proprietà ha voluto evidenziare come uno degli elementi distintivi della sua figura. Più che un dirigente proveniente dal calcio, la Roma ha quindi scelto un manager abituato a guidare aziende globali, con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria, consolidare il marchio giallorosso e accompagnare il club in una nuova fase di crescita dentro e fuori dal campo.

Giallorossi.net – T. De Cortis