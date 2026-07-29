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UFFICIALE | John Galantic è il nuovo CEO della Roma. I Friedkin: “È la persona giusta per guidare questo club” – COMUNICATO

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La Roma ha annunciato a sorpresa la nomina di John Galantic come nuovo Chief Executive Officer (CEO) del club. Si tratta della figura che ricopre il ruolo di amministratore delegato, ovvero il principale responsabile della gestione operativa e strategica della società. L’annuncio è arrivato attraverso una lettera firmata dalla Famiglia Friedkin, che ha presentato Galantic alla tifoseria giallorossa sottolineandone il profilo internazionale, il legame con la Roma e la conoscenza del calcio italiano. Di seguito il comunicato integrale diffuso dal club.

“A tutta la nostra famiglia giallorossa, Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma. John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari.

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Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma. Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club. FORZA ROMA! La Famiglia Friedkin“.

Fonte: asroma.com

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