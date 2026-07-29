ON AIR | Rossi: “Ezzalzouli è il vero obiettivo, la Roma sta provando a chiudere”, Pes: “Non diamo via Soulè, potremmo pentirci”, Orsi: “Pellegrini? Sono pienamente dalla parte del club”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I giornali insistono ancora su Nusa, avranno le loro fonti, a me invece risultava da un paio di giorni che la Roma era forte su un altro calciatore e ieri avevo tratteggiato il profilo dai 22 ai 25 anni, costo sui 40 milioni, che giocava più in Spagna che Francia. Ieri sera poi Romano e Moretto hanno tirato fuori il nome di Ezzalzouli che è un giocatore molto forte, un po’ pazzerello, ma ha le caratteristiche che si confanno a quello che cerca la Roma. Era lui il profilo di cui parlavamo, stiamo cercando di capire come si potrà sviluppare questa situazione. Mi risulta che in queste ore si proverà a fare il passo decisivo, la Roma vuole evitare l’inserimento di altre società. Se si infila qualche società di Premier poi diventa complicato. Per me rispetto a Summerville è un altro livello di profilo…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Oltre all’esterno offensivo, la Roma deve pensare di colmare il vuoto sulle fasce laterali. Fresneda è un bel profilo, giovane, interessante, molto dotato atleticamente. Su Transfermarkt ha un valore di mercato di 15 milioni, lo Sporting ne vuole di più ma lì devi andare assolutamente a colmare la lacuna. Poi bisogna capire cosa succede con le uscite, anche quello è un tema, perchè poi vanno eventualmente rimpiazzati. Speriamo che la Roma abbia un’accelerazione nei tempi giusti…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Ezzalzouli lo conosco poco. Lui al Mondiale non c’è andato, era infortunato, ma ha grandi numeri. E’ un profilo che piace, è interessante come giocatore, ben vengano calciatori come lui. Ma io preferisco Nusa, lo conosco e può valere potenzialmente i 60 milioni. Il marocchino non lo so. Però quei soldi li spenderei più per Ezzalzouli che a un Summerville, che come caratteristiche non faceva impazzire…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ezzalzouli rientra nelle caratteristiche, ma stona con i 60 milioni, i club con cui vai a parlare sanno che hai la necessità di comprare in quel ruolo, che sei disperato e te li ipervalutano. Io mi fido di Gasperini e della sua scelta. Il nome mi sembra molto logico, rientra in quel profilo che la Roma sta cercando. La Roma non deve farsi prendere dalla fretta? Beh un po’ sì, perchè a un certo punto qualcuno deve prendere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ezzalzouli è il nome sul quale la Roma si sta concentrando in questo momento. E’ un nome che piaceva anche lo scorso anno, poi il mercato prese un’altra piega. Ha una clausola da 60 milioni, ma la Roma sta trattando per abbassarla. La Roma vuole spendere la cifra stabilita per Summerville, circa 45 milioni più bonus per toccare i 50. Il marocchino è un giocatore interessante, ma quello che vedo fare nel campionato spagnolo ci metto sempre il filtro, ci sono tempi e spazi diversi rispetto alla Serie A. Però lui ha giocato in nazionale e ha il temperamento giusto. Secondo me la Roma sta facendo un all-in su di lui in questo momento. Se darei Soulè al Milan? No, non lo darei proprio via, secondo me potremmo pentircene…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Io non avrei preso né Mancini né Ranieri, mi sembra un tornare indietro invece che un andare avanti. Certo, fare peggio di quello che si è fatto adesso è molto complesso. Malagò, Mancini e Ranieri sono tre uomini fortunati, e gli uomini sfortunati non vincono. Loro tre invece nei momenti chiave sono stati fortunati: pensate allo scudetto del City con Mancini, e anche di Ranieri abbiamo sempre detto che aveva lo stellone…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Castro io non lo farei giocare esterno, ma quella è una scelta che spetta a Gasperini. In alcune partite o in corso d’opera ci auguriamo che il livello della squadra rimanga alto, questo è fondamentale per una squadra. Castro ha delle qualità importanti, tra le quali la cattiveria agonistica, è uno predisposto a imparare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono soddisfatto dell’acquisto di Castro, a me ricorda Muriel, sa interpretare più ruoli in avanti, ha quelle qualità lì: per me è un ottimo calciatore. La Roma sta cercando di trovare il Loookman della situazione, che abbia quelle caratteristiche e coprire quel settore di campo. Non so chi sarà il terzino sinistro della Roma, se sarà Wesley devi trovare qualcuno dall’altra parte. Stiamo andando nella giusta direzione…Pellegrini si decurta il contratto? Ma non è vero, non ha più un contratto con la Roma. Probabilmente non c’è tanta voglia di allungare questo contratto, e arrivati a questa età io rinnoverei anno per anno, ma questo vale per tutti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ha dato via Dovbyk e ha preso Castro, e c’ha guadagnato, ha più qualità come seconda punta e può giocare sia con che senza Malen. Per me bene. La Roma non cede nessuno, siamo arrivati al 31 luglio, avrà deciso di pagherà la penale. Vedremo se ci sarà anche qualche acquisto in mezzo al campo, per me non basta Castro e l’esterno, serve qualcuno a centrocampo. Il mercato è ancora lungo, c’è tempo per cercare giocatori… Pellegrini? Sono in linea con la società, dopo i 30 anni è stato benedetto col contratto, ora si deve un po’ adattare. Io lo terrei, però solo a certe condizioni. Sono d’accordo in pieno con la società. Ora il contratto parte da zero, non da sei milioni…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Castro è un bell’acquisto, è uno che può giocare in diverse posizioni e può migliorare con il gioco di Gasperini. Dovbyk con un metodo di gioco diverso avrebbe reso di più, Gasperini vuole giocatori più bassi che si adeguano ai ruoli che devono ricoprire, e allora Castro è un ottimo acquisto… Pellegrini? La Juve è alla finestra, ma mi sembra illogico che il giocatore non accetti un contratto di due anni con la Roma. Accetta il biennale alla cifra minore che ti sei offerto di percepire e amen. La Juve attende, perchè al di là di qualche infortunio di troppo, Pellegrini è un calciatore che vale…”

Redazione Giallorossi.net