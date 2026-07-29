CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: Roma all’assalto di Ezzalzouli, pronta un offerta da 55 milioni più bonus

Nuove voci, stavolta provenienti dalla Spagna, sull’interesse forte e concreto della Roma per Abde Ezzalzouli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, il club giallorosso avrebbe avviato i contatti con il Betis per l’esterno marocchino, 24 anni, individuato come il possibile grande colpo dell’estate.

Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano catalano, la Roma sarebbe disposta a presentare un’offerta da 55 milioni di euro più 5 milioni di bonus, arrivando di fatto ai 60 milioni della clausola rescissoria fissata dal Betis. Il club andaluso sarebbe disposto a lasciar partire il marocchino a fronte di una proposta che raggiunga quella cifra e con il consenso del giocatore. Sport.es aggiunge che la Roma avrebbe deciso di virare su Abde dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Antonio Nusa, con il Lipsia rimasto fermo sulle proprie richieste economiche.

Sul marocchino resta viva anche la concorrenza del Newcastle, mentre la pista Aston Villa si sarebbe raffreddata. Il giocatore, inoltre, avrebbe ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, ma preferirebbe proseguire la propria carriera in Europa. L’eventuale trasferimento interessa da vicino anche il Barcellona, che conserva il 20% dei diritti economici del calciatore e potrebbe incassare circa 11 milioni di euro in caso di cessione.

FONTE: Sport.es