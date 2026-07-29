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CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: Roma all’assalto di Ezzalzouli, pronta un offerta da 55 milioni più bonus

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Nuove voci, stavolta provenienti dalla Spagna, sull’interesse forte e concreto della Roma per Abde Ezzalzouli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, il club giallorosso avrebbe avviato i contatti con il Betis per l’esterno marocchino, 24 anni, individuato come il possibile grande colpo dell’estate.

Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano catalano, la Roma sarebbe disposta a presentare un’offerta da 55 milioni di euro più 5 milioni di bonus, arrivando di fatto ai 60 milioni della clausola rescissoria fissata dal Betis. Il club andaluso sarebbe disposto a lasciar partire il marocchino a fronte di una proposta che raggiunga quella cifra e con il consenso del giocatore. Sport.es aggiunge che la Roma avrebbe deciso di virare su Abde dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Antonio Nusa, con il Lipsia rimasto fermo sulle proprie richieste economiche.

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Sul marocchino resta viva anche la concorrenza del Newcastle, mentre la pista Aston Villa si sarebbe raffreddata. Il giocatore, inoltre, avrebbe ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, ma preferirebbe proseguire la propria carriera in Europa. L’eventuale trasferimento interessa da vicino anche il Barcellona, che conserva il 20% dei diritti economici del calciatore e potrebbe incassare circa 11 milioni di euro in caso di cessione.

FONTE: Sport.es

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30 Commenti

    • per 60ML?
      quando la valutazione prima dei mondiali era 30?
      Nessun tormentone, solo il procuratore che spinge su Sport.es—-

    • Possibile che la Roma si sia detta una cosa del tipo “se devo spendere 60, tanto vale prendere questo”. Poi non conosco bene i due giocatori nello specifico quindi non so chi valga più/meno

  5. mi sembrano tanti soldi non lo conosco speriamo che dopo la coperta non rimanga corta per altri acquisti ma se è uno che ci alza il potenziale ben venga

    • Talmente da Champions che a 25 anni quasi non ci ha mai giocato,,,
      tutta la carriera tra osasuna e betis…
      bellissima stagione l’anno scorso, ma la prima.

  7. Come no, e la marmotta incartava la cioccolata. Buono /ottimo giocatore che vale esattamente la metà, ovvero 30 milioni. Comunque, i soldi non sono miei, quindi se arriva sono contento, se non arriva idem.

  11. Forza Roma compra giocatori forti da qualsiasi parte del mondo arrivino. Tuttavia continuo a pensare che una rosa fatta in larga maggioranza di stranieri provenienti da tutte le parti non sia la cosa migliore come forza del gruppo , un cospicuo zoccolo duro di italiani per me servirebbe sempre e mi stupisce che ci sono così tanti marocchini , o messicani o norvegesi forti in giro e non ci sono più italiani. Se amiamo la Roma dobbiamo amare anche la nostra tradizione calcistica nazionale.

  13. Mi piace tantissimo. Più di Nusa, che spesso ha delle “pause” stile Leao.
    E comunque mi viene da ridere… perché parlando ESCLUSIVAMENTE di costi (e per quanto scrivono), 60 sono irraggiungibili per Nusa, ma 55 + 5 per Ezzalzouli sono fattibili.

  15. L’ho visto giocare in coppa d’africa ed è sicuramente bravo ma non vale 60 cuccuzze, non scherziamo! Preferirei Malik Fofana, piu giovane, meno caro ma con tanto potenziale

  16. Lo avevo scritto qualche giorno fa. Per me, viste le caratteristiche di dribbling, velocità e visione del gol, è lui il nome su cui puntare. Anche se il prezzo è, come al solito, gonfiato. Su transfermarkt il valore è 40 ml. Ma è lui che ci serve e a cui si può arrivare

  17. Confido che non saremo tanto folli da farci estorcere cifre che non stanno né in cielo né in terra, bel giocatore il marocchino ma non ne vale più di 40

  21. Quando a un milioncino alla volta la Roma offriva offerte sia a Greenwood che a Summerville io scrivevo tutti i giorni che quel tipo di trattaviva era fuori luogo se volevi andare a dama. Ora si offrono 55 con questa disinvoltura? Forse non erano quelli gli obiettivi? Forse ci sono altri forse? Una cosa buona però c’è la Roma sta accelerando, vuole realmente rendersi competitiva

  24. Buon giocatore ma queste sono cifre folli !
    25/30 è il suo reale valore. l’Inghilterra ha rovinato il mondo del calcio ,lo dico e lo ribadisco!

  25. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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