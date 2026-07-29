CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 29 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 | Diarra e Raskin se parte Koné

Habib Diarra (22) e Nicolas Raskin (25) restano tra i profili valutati dalla Roma in caso di cessione di Manu Koné. L’eventuale addio del francese costringerebbe D’Amico a investire su un centrocampista di livello internazionale, con il giocatore del Sunderland e quello dei Glasgow Rangers tra i candidati seguiti. (Gazzetta dello Sport / Leggo)

Ore 9:50 | Ezzalzouli e Sauer restano nella lista

Abde Ezzalzouli (24) e Leo Sauer (20) restano tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare la corsia offensiva. L’esterno del Betis piace anche al Newcastle, mentre il talento del Feyenoord continua a essere considerato uno dei nomi graditi a Trigoria. D’Amico lavora su più tavoli per individuare l’alternativa migliore a Nusa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 | Salah-Eddine, trattativa con l’Olympiacos



Anass Salah-Eddine (24) è pronto a lasciare la Roma a titolo definitivo dopo il prestito al PSV. Secondo il Corriere della Sera, è in corso una trattativa con l’Olympiacos: l’eventuale cessione porterebbe soldi utili nelle casse giallorosse anche in chiave accordi UEFA, anche se per sistemare i conti resta necessaria una cessione di alto livello. (Corriere della Sera)

Ore 8:50 | Martinelli offerto, ma l’ingaggio frena tutto

Gabriel Martinelli (25) è stato proposto alla Roma, ma la pista non scalda al momento la dirigenza giallorossa. L’esterno dell’Arsenal ha costi d’ingaggio molto elevati, circa 11 milioni lordi a stagione, una cifra fuori dai parametri fissati da Trigoria per questa sessione di mercato. (Il Messaggero)

Ore 8:35 | Alajbegović non è uscito dal giro Roma

Kerim Alajbegović (18) non ha ancora scelto il proprio futuro e resta un profilo monitorato dalla Roma. Il talento bosniaco del Bayer Leverkusen è seguito da diversi club, tra cui Milan, Atalanta, Chelsea e Juventus, ma a Trigoria l’interesse esiste dalla primavera, quando era stato organizzato anche un incontro con il padre-agente del giocatore. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 | Soulé, sondaggio del Milan ma nessuna offerta

Matias Soulé (23) resta in bilico. L’argentino continua ad allenarsi a Trigoria e prova a convincere Gasperini, ma la Roma è pronta a valutare una cessione davanti a un’offerta da circa 40 milioni. Il Milan ha effettuato un sondaggio, ma al momento non è stata avviata alcuna trattativa concreta. (Il Tempo / Leggo)

Ore 7:40 | Fresneda in pole per la fascia destra

Ivan Fresneda (21) è tra i primi nomi della Roma per rinforzare la fascia destra dopo l’addio di Celik. Lo Sporting Lisbona chiede circa 20-25 milioni, ma i giallorossi stanno lavorando per abbassare la cifra e provare a chiudere intorno ai 18 milioni. Lo spagnolo resta in pole come vice Wesley. (Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero)

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