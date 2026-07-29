CALCIOMERCATO | D’Amico mette Cacciamani nel mirino. Per la destra rispunta Belghali

Le fasce restano una delle priorità del mercato della Roma. La dirigenza è al lavoro per rinforzare un reparto destinato a cambiare profondamente, con l’obiettivo di inserire almeno due nuovi esterni in vista della prossima stagione. Tra i profili emersi nelle ultime ore ce n’è uno nuovo, indicato oggi dai quotidiani come un nome seguito con particolare attenzione.

Si tratta di Alessio Cacciamani, esterno di centrocampo classe 2007 di proprietà del Torino. Reduce da una positiva esperienza in prestito alla Juve Stabia, il giovane si è guadagnato anche la convocazione nell’Under 21 azzurra. Il suo profilo piace per la capacità di ricoprire più posizioni sulla fascia, potendo essere utilizzato sia in un ruolo più avanzato sia come esterno a tutta corsia. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, la Roma avrebbe acceso i riflettori su di lui come possibile investimento di prospettiva.

Parallelamente prosegue la ricerca di almeno un laterale da inserire in rosa. Il reparto potrebbe infatti essere interessato da ulteriori movimenti dopo l’addio di Celik e con le posizioni di Angeliño e Salah-Eddine che vengono indicate come in bilico. Tra i nomi che restano sul taccuino c’è Iván Fresneda dello Sporting CP. L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del club portoghese, che continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino, mentre la Roma considera più congruo un investimento nell’ordine dei 15-16 milioni.

In queste ore è tornato inoltre d’attualità Rafik Belghali, terzino destro dell’Hellas Verona e della nazionale algerina. Già accostato ai giallorossi in passato, il suo nome viene nuovamente rilanciato dai quotidiani grazie alla sua duttilità, che gli consente di essere impiegato sia a destra che a sinistra. Una caratteristica che continua a renderlo un profilo gradito per rinforzare le corsie laterali. Il sogno di Gasp sarebbe Diego Moreira, ma lo Strasburgo non ha ancora abbassato le sue (enormi) pretese.

FONTI: Il Messaggero, Leggo, Gazzetta dello Sport, Il Tempo