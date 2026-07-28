CALCIOMERCATO | Roma, Fresneda per il dopo Celik. Angelino non convince Gasp: sarà addio

La Roma deve ridisegnare le fasce. La mancata conferma di Celik, passato alla Juventus a parametro zero proprio quando il rinnovo sembrava vicino, ha aperto un vuoto sulla corsia destra e costringe D’Amico a intervenire. Il nome che trova sempre più conferme è quello di Ivan Fresneda, terzino destro dello Sporting Lisbona valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Fresneda è titolare della Spagna Under 21 e viene considerato un profilo adatto alle esigenze di Gasperini. Può agire a tutta fascia, ha qualità nell’uno contro uno e garantisce anche equilibrio nella fase difensiva. Caratteristiche che lo rendono un candidato credibile per raccogliere l’eredità di Celik e dare al tecnico un esterno capace di reggere ritmo, ampiezza e doppia fase.

Il dossier, però, non riguarda soltanto la fascia destra. La Roma cerca almeno un giocatore in quel settore, forse anche due, perché sulla sinistra ci sono situazioni da chiarire. Salah-Eddine sembra sempre più vicino all’uscita e il suo eventuale addio aumenterebbe la necessità di intervenire con un’alternativa affidabile. Ancora più complesso il discorso legato ad Angeliño. Lo spagnolo è reduce da una stagione praticamente non giocata a causa di problemi fisici che ne hanno compromesso la condizione. Anche nelle prime due settimane di ritiro è apparso indietro dal punto di vista atletico, confermando l’idea iniziale di Gasperini e dello staff tecnico: cercare una sistemazione alternativa per l’ex Lipsia.

La Liga potrebbe essere una destinazione plausibile per Angeliño, anche perché qualche settimana fa si era interessato il Betis, ma al momento ogni pista resta aperta. La sua uscita, insieme a quella possibile di Salah-Eddine, cambierebbe in modo sensibile il mercato romanista sulle corsie. Per questo Fresneda sarebbe solo una parte del lavoro. D’Amico deve trovare un titolare e, probabilmente, anche un’alternativa, sistemando un reparto diventato improvvisamente corto tra addii, mancate conferme e giocatori non più centrali nel progetto. Gasperini chiede esterni veri, con corsa e affidabilità: la Roma deve ora passare dai sondaggi alle scelte.

FONTI: Il Tempo, Corriere dello Sport