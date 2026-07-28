IL MESSAGGERO | Roma, riunione di mercato a Trigoria: un altro colpo prima del Galles

Riunione di mercato ieri sera a Trigoria per fare il punto sulle prossime mosse della Roma. Presenti Tony D’Amico e, in collegamento, anche Ryan Friedkin, con un obiettivo chiaro: provare a regalare a Gian Piero Gasperini un altro rinforzo prima della partenza per il Galles, fissata per venerdì. Compito non semplice, ma dopo l’affondo per Santiago Castro il ds giallorosso non ha intenzione di fermarsi.

La casella da riempire resta sempre la stessa: l’ormai famoso esterno sinistro di piede destro, il profilo che Gasperini aspetta da tempo e che la Roma non è ancora riuscita a consegnargli. In quella zona di campo, secondo quanto scrive Il Messaggero, i giallorossi vorrebbero inserire addirittura due giocatori, uno di livello più alto e un altro per completare la batteria degli attaccanti esterni. Sfumati Greenwood e Summerville, il sogno resta Antonio Nusa. La Roma non ha abbandonato la pista e continuerà a provarci finché ci sarà margine di manovra. Il norvegese non ha chiuso le porte alla destinazione giallorossa e la scorsa settimana ci sono stati contatti diretti tra D’Amico e il suo procuratore. Il grande ostacolo resta però il Lipsia, che continua a chiedere 60 milioni di euro senza arretrare. Il club tedesco è una bottega cara e non sembra intenzionato a fare sconti per uno dei suoi talenti più importanti. Una valutazione molto alta, che rende l’operazione complessa per una Roma chiamata a distribuire il proprio budget anche su altri ruoli.

Nel frattempo D’Amico continua a lavorare anche su altri tavoli. Sul taccuino ci sono alcuni mister X e profili considerati di un livello leggermente inferiore rispetto a Nusa. Uno di questi è Jean Bahoya, esterno dell’Eintracht Francoforte, già seguito dalla Roma da gennaio. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e oggi viene considerato un possibile piano B.

Nei giorni scorsi alla Roma sono stati offerti anche Rafael Leao e Gabriel Martinelli, due nomi di grande richiamo ma molto complicati soprattutto per motivi di ingaggio. Il caso più difficile è quello del brasiliano dell’Arsenal, che guadagna circa 7 milioni netti a stagione, cifra fuori dai parametri fissati dal club giallorosso. D’Amico ha pochi giorni per provare a dare un’altra accelerata prima del ritiro in Galles.

Fonte: Il Messaggero