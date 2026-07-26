CALCIOMERCATO | Martinelli obiettivo della Roma dopo il no di Summerville

Il nome di Gabriel Martinelli torna ad affacciarsi sul mercato della Roma. Una pista che era già emersa lo scorso 10 luglio, quando però i giallorossi erano totalmente concentrati sull’affare Summerville, poi sfumato dopo l’inserimento vincente dell’Al Hilal. All’epoca, racconta Tele Radio Stereo, alcuni intermediari internazionali avevano proposto Martinelli anche alla Roma.

Il giocatore ha passaporto italiano, un solo anno di contratto con l’Arsenal di Arteta e non viene più considerato centrale nel progetto tecnico dei campioni d’Inghilterra. La Roma aveva raccolto le informazioni senza chiudere la porta, ma in quel momento tutte le fiches erano puntate su Summerville. Ora il quadro può cambiare. Il brasiliano, dopo sette anni in Premier League, potrebbe lasciare l’Arsenal e il suo nome torna d’attualità anche per i giallorossi, alla ricerca di un esterno offensivo di alto livello da consegnare a Gian Piero Gasperini. Su Martinelli, però, ci sarebbe anche l’interesse del Tottenham.

Un elemento importante riguarda l’ingaggio. Martinelli guadagna attualmente circa 11 milioni di euro lordi, una cifra che, secondo quanto sostiene Tele Radio Stereo, rientrerebbe nei parametri finanziari della Roma. La pista resta da verificare nei prossimi giorni, ma il nome è tornato nel radar romanista. Dopo le difficoltà incontrate su diversi obiettivi per la fascia sinistra, Martinelli rappresenta una soluzione di alto profilo, proposta nelle scorse settimane e mai del tutto accantonata.

Fonte: Tele Radio Stereo