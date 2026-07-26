Cannes-Roma 3-3: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata allo stadio Pierre De Coubertin tra la Roma e la formazione francese del Cannes. La partita si è conclusa con il punteggio di 3 a 3, con i transalpini capaci di recuperare tre reti ai giallorossi nel finale di partita. Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

La punizione di Dybala| Il sinistro fatato è sempre quello. Una magia su piazzato, quindi la mano dietro l’orecchio verso la tribuna a zittire i tifosi francesi che poco prima gli avevano dedicato qualche coro non propriamente elegante.

I numeri di Paulo e il tandem con Malen | Paulo è di un’altra categoria e regala sprazzi di classe. La sintonia con Donyell appare intatta, e non è un caso se i primi tre gol alla prima uscita stagionale fuori dalle mura di Trigoria sono loro.

Il gol della vita di Lopez | Di certo non ci riguarda, ma la prodezza balistica dello sconosciuto 34enne algerino è stata una delle cose più belle del match.

FLOP DEL MATCH

I ritmi bassi | Amichevole da sbadigli per larghi tratti del primo tempo: il gran caldo e i carichi pesanti si fanno sentire, tutto a discapito dello spettacolo.

Il direttore di gara | Imbarazzante la decisione di tirare fuori il secondo giallo a Wesley, costringendo la Roma a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

La coperta corta a centrocampo | L’infortunio di Pisilli e l’assenza contemporanea di Konè e El Aynaoui mettono a nudo un reparto davvero contato. Il giovane Bah, titolare per mancanza di alternative, non ha impressionato.

Ghilardi, Angelino e Dovbyk | Brutto ingresso in campo dei tre, anche se coinciso con il momento più complicato del match tra l’inferiorità numerica e i tanti giovani in campo. Il centrale difensivo commette tante leggerezze, inconsistente il terzino spagnolo, abulico l’attaccante ucraino che nel finale, non contento, commette anche il fallo da rigore che spiana la strada alla rimonta dei padroni di casa.

La rosa cortissima | Il 3 a 3 col Cannes, deciso da un errore arbitrale, deve far soprattutto riflettere sulla ristrettezza dell’attuale rosa romanista: urgono acquisti in ogni zona del campo, e al più presto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini