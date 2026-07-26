LIVE | Cannes-Roma, le formazioni ufficiali: Gasp punta sui titolari, tridente Soulè-Dybala-Malen

Prima amichevole internazionale dell’estate per la Roma di Gian Piero Gasperini, che dopo i test disputati a Trigoria contro Primavera e Trastevere vola in Francia per affrontare il Cannes, club di terza divisione francese di proprietà dei Friedkin. Il match si giocherà allo stadio Pierre De Coubertin, con fischio d’inizio fissato alle 17:30 e diretta tv su DAZN.
Per i giallorossi sarà l’ultimo test prima della partenza per il Galles, dove la squadra svolgerà la seconda parte del ritiro estivo. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta tutti gli aggiornamenti dal prepartita, le formazioni ufficiali e la cronaca live dell’amichevole tra Cannes e Roma.
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CANNES-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Cannes: Beunardeau, Makutungu, Morante, Gueho, Corchia, Gonçalves, Hervieu, Kérouédan, Noc, Majid, Gerbeaud.
A disp.: –
All.: Chabert.
Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Bah, Cristante, Wesley, Dybala, Soulè, Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Nardin, Lulli, Ghilardi, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Dovbyk, Arena.
All.: Gasperini.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Anhelino?
Castro è un giocatore formidabile e vede la porta come pochi. Con Gasperini poi ha solo da migliorare.
FIRZA ROMA
Per 3/4 formazione titolare come non succedeva da tempo..ottimo, squadra rodata che sa quello che deve fare, semo forti!!
Forza Grande Roma
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.