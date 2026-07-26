CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 26 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Fresneda valutato per la fascia destra

Ivan Fresneda (21) è uno dei nomi valutati dalla Roma per rinforzare la corsia destra. Il laterale dello Sporting Lisbona, titolare con la Spagna Under 21 e protagonista anche in Champions nella scorsa stagione, avrebbe però un costo più alto rispetto ad altri profili: la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – Reyes, prima offerta della Roma al Club America

Israel Reyes (26) resta una pista concreta per la difesa della Roma. I giallorossi hanno formulato una prima offerta vicina ai 5 milioni di euro per il difensore messicano del Club America, valutato circa 8 milioni. Il profilo piace perché può agire da centrale ma anche da jolly difensivo, con caratteristiche utili per sostituire la duttilità persa con l’addio di Celik. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)

Ore 8:55 – Nusa, trattativa aperta ma pista complicata

Antonio Nusa (21) resta il primo nome della Roma per la corsia offensiva sinistra. I Friedkin hanno dato il via libera per aprire la trattativa e i giallorossi lavorano per ottenere il sì del giocatore con un ingaggio da circa 4 milioni, il doppio rispetto allo stipendio attuale. Il nodo resta il Lipsia, che chiede tra i 55 e i 60 milioni, mentre sul norvegese resta forte la concorrenza della Premier League. (Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Romanista)

Ore 8:15 – Moreira, pista sempre più fredda

Diego Moreira (21) si allontana dalla Roma. L’esterno dello Strasburgo era stato uno dei profili seguiti con maggiore attenzione, anche per la sua duttilità, ma il club francese continua a chiedere più di 50 milioni. Una valutazione considerata eccessiva dai giallorossi, che ora guardano altrove. (Il Romanista)

Ore 7:10 – El Mala e Leao restano difficili

Said El Mala (19) e Rafael Leao (27) restano nomi complicati per la Roma. Il Colonia continua a chiedere cifre molto alte per il giovane tedesco, che potrebbe finire al Borussia Dortmund, mentre il portoghese del Milan è corteggiato anche dal Fenerbahce. A Trigoria i due profili restano difficilmente praticabili alle condizioni attuali. (Il Tempo)

Ore 7:00 – Castro, Roma a un passo dall’intesa col Bologna

Santiago Castro (21) è diventato il nome caldo per l’attacco della Roma. Dopo lo stand-by sulla pista Tresoldi, i giallorossi hanno accelerato per l’argentino del Bologna, considerato da Gasperini un profilo duttile, utilizzabile sia da centravanti che da trequartista/esterno. I rossoblù partono da una valutazione intorno ai 40 milioni, ma l’intesa potrebbe arrivare sui 35 milioni bonus compresi, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica come Robinio Vaz o Dovbyk. Il giocatore ha già dato il suo sì alla Roma. (Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Tempo / Il Romanista)

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