LIVE | Castro alla Roma, trattativa ai dettagli. Romano: “Affare da 30 milioni più 5 di bonus. Dovbyk può finire in prestito al Bologna”

La Roma prova a chiudere il primo grande colpo offensivo dell’estate. Dopo giorni di sondaggi e contatti, la trattativa con il Bologna per Santiago Castro è entrata nella fase decisiva: l’attaccante argentino ha già dato il suo ok al trasferimento in giallorosso e anche Gian Piero Gasperini ha approvato l’operazione. Oggi, domenica 26 luglio, seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti sull’affare tra i due club, con i giallorossi al lavoro per definire gli ultimi dettagli e regalare al tecnico il nuovo vice Malen.
LIVE | ORE 8:30 – CASTRO-ROMA, SIAMO AI DETTAGLI: PACCHETTO DA 35 MILIONI
La Roma è molto vicina a chiudere il colpo Santiago Castro. Secondo le ultimissime riferite da Fabrizio Romano, l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e Gasperini ha dato il proprio ok all’acquisto dell’attaccante argentino. Il pacchetto complessivo dell’operazione con il Bologna dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro, divisi tra 30 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus. Restano da definire le modalità di attivazione dei bonus, ma si tratta di dettagli considerati non insormontabili.
Roma e Bologna stanno parlando anche di Artem Dovbyk, che potrebbe entrare nell’operazione come contropartita in prestito. Prima, però, servirà capire se l’attaccante ucraino darà il via libera alla destinazione: un’apertura che, ad oggi, non c’è ancora.
Redazione Giallorossi.net
io non discuto Castro,
a me sembra un po’ evanescente ma è solo il mio giudizio.
Ma senza ali sinistre,
senza terzini sinistri o quasi,
30ML per la riserva di Malen???
Poi Tresodi a fare la riserva non ci sarebbe venuto tanto,
ma era così urgente???
a qualcuno sembreranno tanti, ma quest’anno i prezzi si sono gonfiati per tutti, secondo me 30 milioni per un ragazzo di 21 anni che ha già dimostrato di non essere uno scarparo é un investimento giusto. In più, non possiamo pensare che Malen manterrà quella media per tutto l’anno quindi meglio così. A questo punto credo aspettino il primo agosto per chiudere tutte le trattative e probabilmente lo faranno molto velocemente
Ottimo. Bene così.
Brava Roma!
un canaccio, uno che non molla mai, mi piace 😍
daje Roma ❤️
Gran bel giocatore, finalmente abbiamo 2 centravanti da alternare.
Castro, si.
Castro facendolo passare per grande colpo, no.
Non si possono dare circa 40 milioni per una riserva di Malen, sono perplesso.
FORZA ROMA!
eppur si muove…forza lupi!
voi siete pazzi!! 35 milioni per una riserva che ha fatto 6 gol?
Io ormai non riesco a capire se nella testa dei giocatori girino i criceti. Cosa attende Dovbyk ad andare al Bologna, dove potrebbe rilanciarsi? O pensa di giocare alla Roma con Malen e Castro davanti? Misteri della tecnica…
Quello che non sopporto è la stampa e certi tifosi che sfumati giocatori di livello internazionale Greenwood Summerville Nusa ora vogliono far apparire Castro come un fenomeno quando in realtà parliamo di un piano F buon giocatore che faceva la riserva nel Bologna ragazzi. Tra l’altro le cifre sono assurde anche perché le priorità urgenti sono altre
se un panchinaro del Bologna da 6 goal a campionato vale 35 milioni Kone’ ne vale 100
la cifra, per quanto alta, al momento non è poi così assurda. Vanno ora ricercati 2 esterni ed un difensore centrale. Esterni di livello a 30 milioni non mi sembra ci siano, per cui occorre scommettere sul diciottenne bosniaco. unico rimpianto è che gli acquisti vanno fatti prima del mondiale, gli addetti ai lavori dovrebbero saperlo
Daje!
aspetto l’ufficialità
per Dovbick Bologna può essere un ottima piazza da cui ripartire
Sarà pure un bravo giocatore a me non piace dopo i 25 per Vaz spendiamo 35 per un altro panchinaro , ancora non avete capito che servono i titolari, se pensiamo che in questo momento a sx non abbiamo nessuno, sicuramente Pellegrini rinnoverà ma l’esterno che ci manca da una vita ancora non è arrivato, Angelino non viene considerato quindi praticamente non abbiamo esterni sia in avanti che indietro ,campagna acquisti deficitari proprio nell’anno del ritorno in Champion e nell’anno del centenario
35 milioni a noi volevano darli per soule’ che ha più esperienza di castro ed è più forte dov’è lo sbaglio?
Per me sarebbe un’ottimo acquisto. Giocatore tignoso, rapido e con una buona tecnica di base. A volte è ancora un po’ fumoso ma è un 2004 e sono convinto abbia ampi margini di miglioramento. Bene.
Se Castro è un acquisto da Champions e da salto di qualità io alzo le mani
Se Castro vale 35 milioni non ci si deve scandalizzare se il Lipsia ne chiede 60 per Nusa
Beh, per Dovbyk il Bologna sarebbe una destinazione ideale, dove potrebbe dimostrare il suo valore senza la pressione eccessiva della piazza. A meno che non voglia Villareal o Betis, che però non vogliono pagarlo se non in minusvalenza. Se il ragazzo si modera sulle pretese (in Italia ha avuto tanto: 3,9 netti) può rilanciarsi e “star bene”.
A me piace, veloce e salta l’uomo.
Per me è un ottimo acquisto, ha grande garra e carattere, innesto giusto tatticamente e sa coprire più ruoli in attacco. 👍💛❤️
Finalmente la Roma ha capito che per concludere affari deve guardare al campionato italiano perchè all’estero con i prezzi sono diventati tutti pazzi ( non è comunque che 35 per Castro siano pochi, però almeno in tre giorni chiudi gli affari).
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.