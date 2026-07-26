LIVE | Castro alla Roma, trattativa ai dettagli. Romano: “Affare da 30 milioni più 5 di bonus. Dovbyk può finire in prestito al Bologna”

La Roma prova a chiudere il primo grande colpo offensivo dell’estate. Dopo giorni di sondaggi e contatti, la trattativa con il Bologna per Santiago Castro è entrata nella fase decisiva: l’attaccante argentino ha già dato il suo ok al trasferimento in giallorosso e anche Gian Piero Gasperini ha approvato l’operazione. Oggi, domenica 26 luglio, seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti sull’affare tra i due club, con i giallorossi al lavoro per definire gli ultimi dettagli e regalare al tecnico il nuovo vice Malen.

LIVE | ORE 8:30 – CASTRO-ROMA, SIAMO AI DETTAGLI: PACCHETTO DA 35 MILIONI

La Roma è molto vicina a chiudere il colpo Santiago Castro. Secondo le ultimissime riferite da Fabrizio Romano, l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e Gasperini ha dato il proprio ok all’acquisto dell’attaccante argentino. Il pacchetto complessivo dell’operazione con il Bologna dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro, divisi tra 30 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus. Restano da definire le modalità di attivazione dei bonus, ma si tratta di dettagli considerati non insormontabili.

Roma e Bologna stanno parlando anche di Artem Dovbyk, che potrebbe entrare nell’operazione come contropartita in prestito. Prima, però, servirà capire se l’attaccante ucraino darà il via libera alla destinazione: un’apertura che, ad oggi, non c’è ancora.



Redazione Giallorossi.net