LIVE | Roma forte su Castro. Romano: “Chiusura vicina a 35 milioni”. Di Marzio: “Dovbyk può finire in prestito al Bologna”

LIVE | AGGIORNAMENTO ORE 23:45 – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport su X, la Roma conta di chiudere l’affare Castro già nella giornata di domani. Stando a quanto afferma Di Marzio, potrebbe essere proprio Artem Dovbyk a fare il percorso inverso, finendo nel club emiliano in prestito. Aggiornamenti anche da Fabrizio Romano: affare vicino alla chiusura per 35 milioni, ancora da capire se Dovbyk potrà effettivamente entrare nell’operazione col Bologna.
LIVE | AGGIORNAMENTO ORE 23:00 – “Castro-Roma, il Bologna ha accettato un pacchetto di circa 35 milioni, vanno sistemati alcuni bonus. E sta già pensando al sostituto”. Lo scrive Alfredo Pedullà su X.
LIVE | AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Eleonora Trotta svela come nella trattativa tra Roma e Bologna per l’attaccante argentino potrebbe esserci l’inserimento di Robinio Vaz. Il classe 2007 è molto stimato da Sartori. Secondo Alfredo Pedullà invece l’accordo dovrebbe chiudersi intorno ai 35 milioni, col Bologna che partiva da una valutazione di 40 milioni.
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LIVE | AGGIORNAMENTO ORE 20:55 – Fabrizio Romano conferma: la Roma è forte su Santiago Castro, 21 anni, centravanti argentino del Bologna. Il giocatore ha già dato l’ok ai giallorossi. Ora la trattativa sta entrando nel vivo, con giallorossi e rossoblù al lavoro per trovare un accordo. Gasperini ha dato il via libera all’acquisto del calciatore.
ARTICOLO PREDENTE ORE 20:10 | La Roma accelera per Santiago Castro. Dopo le altissime richieste del Club Brugge per Nicolò Tresoldi, la dirigenza giallorossa sta spingendo con decisione sull’attaccante argentino del Bologna, profilo che piace molto a Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X, la trattativa è entrata nel vivo.
Il Bologna parte da una valutazione molto alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma i dialoghi tra i club sono in corso per provare ad abbassare la cifra e trovare una possibile intesa. Castro è diventato nelle ultime ore un nome sempre più caldo per l’attacco romanista. La Roma cerca un vice Malen di livello, giovane ma già pronto, e il centravanti rossoblù risponde pienamente all’identikit tracciato da Gasperini: attaccante mobile, intenso, capace di lavorare su tutto il fronte offensivo e già abituato al campionato italiano.
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Il tecnico giallorosso avrebbe dato il proprio ok al giocatore, dettaglio che spinge la Roma a insistere. Tresoldi resta un profilo apprezzato, ma le richieste del Brugge hanno complicato la pista e costretto D’Amico ad alzare il pressing su alternative altrettanto ambiziose. La strada per Castro resta comunque costosa. Il Bologna non intende svendere uno dei suoi giovani più interessanti, ma la Roma prova a costruire le condizioni per rendere l’operazione sostenibile. I contatti proseguono e il nome dell’argentino è ormai entrato con forza nel mercato giallorosso.
castro? speriamo che qualcuno piombi su di lui prima delle firme Darei un altra chance ad Artem al netto di questi infortuni vari
Castro è buono fidate
Non ci credo che si possano buttare i soldi in questo modo. Confido ancora che siano invenzioni giornalistiche. Attaccante di una mediocrità deprimente. Molto meglio Dovbick se sano e motivato (i goal realizzati lo attestano in modo chiaro).
caro questi sono i profili adatti a noi, non possiamo sparare più alto
ma uno scambio con Kean – Dovbick + 20 milioni ?
Eppure è così semplice leggere: Gasperini vuole un giocatore che si muova su tutto il fronte e abbia intensità, un secondo Malen. E voi riproponete Dovbyk, che è esattamente il contrario, all’infinito e contro l’evidenza: Gasperini non lo vede e non lo vuole!
se ce ne fossero le possibilitá insieme
a lui riprenderei Salemekers, lui é quel
calciatore che potrebbe dare l’equilibrio
al gioco del Gasp. Sono sicuro che se ti
présenti con 30/35M te lo danno e avremmo
come giá visto quel centrocampista
che ti garantisce 15/20 tra gol e assist
Castro mi piace.
Ben fatto!
Forza Roma!
Prendere castro adesso a quelle cifre sarebbe un errore grande …prima
Le priorità ovvero gli esterni titolari poi se si incastra tutto si può pensare all attaccante di riserva ..non credo a questa boiata
castro è forte! magari
Gli esterni alto e basso di sx arriveranno sicuramente, occorrerà che piazzino un paio di plusvalenze entro il 31.7 (se no giocatori a livello di Moreira e Nusa, per dire, sono insostenibili). Dovbyk e Vaz sono comunque in uscita (quale che sia la formula) e non sono loro le plusvalenze). Gasp fa rotazione in corso di gara sui 3 davanti. Piuttosto sarà interessante vedre se darà, e fiducia, spazio al maturando Arena.
uno rognoso.
in rosa ci sta eccome e vi dirò, se dovesse arrivare, questo timbra parecchie volte.
Lo penso anch’io, ma 35 mln o giu di li, sono una cifra senza senso.
E prendiamo sti esterni.
non guardavo la cifra. chiaro che non li darei quei soldi.
ma Castro come sostituto di Malen non mi dispiace.
tignoso, bravo di testa. che poi non significa fare sempre gol ma può causarne con spiazzate e palle rubate.
ha tigna e sa giocare sporco con mezzucci che noi giocatori pariolini non siamo capaci di fare.
non mi dispiacerebbe per niente. sono due anni che lo vorrei in rosa.
40 mln per un panchinaro , ma questi stanno fori. posso pensare a 25 mln e il. giocatore diventerà titolare, perché lo diventerà
Vediamo la formula….ma lui è il centravanti perfetto per la Roma…Con Malen sarebbero una grandissima coppia di attaccanti…
gasp gioca anche con due punte, se gli piacciono
panchinaro del Bologna tra l’altro
Castro sarebbe perfetto 😍
Vice Malen …. Castro a 35 mln ?!?!? co quello che ce serviva castro a 35 mln….. ma so del mestiere questi ?!?!??
@ alessio: loro sono del mestiere. Tu lo sei? Non credo proprio. Lascia fare a chi lo è e anche da tempo!
Lasciando perde il prezzo, se uno mo mi viene a dire che castro non va bene come vice malen mi arrendo.
Eh ma è proprio il prezzo a non andare bene…40 milioni per una riserva anche no. Quei soldi vanno spesi per i titolari. Gli altri discorsi non hanno senso.
No, Castro come vice Malen e sicuramente una scelta ottima..
Il punto non è Castro, ma le mancanze della Roma.. Già lo scorso anno ci serviva un ala sinistra.. Oggi è uscito anche Elsha, quindi teoricamente ne servirebbero 2..
Discorso simile il terzino sinistro.. Lo scorso anno hai adattato Wesley, ed avevi Tsimikas..
Priorità..
Adesso la priorità è un vice Malen?
Secondo me no..
Prima le ali, il terzino, poi si può pensare a colpi simili..
Forza Roma
hai ragione. anche perché vice malen vuoldire che quando manca o quando riposa più o meno il livello è quello.
Castro sembra un giocatore adatto x gasp
Magari
bravo
in più ha spesso giocato esterno d’attacco ed e’ molto efficace.
Ma come fai a “lasciare perdere il prezzo” ? E’ proprio quello il problema! Abbiamo mezzi finanziari limitati e si e’ visto e ci servono TITOLARI (non riserve) in altri ruoli.
Se spendiamo i soldi cosi, poi non ci rimane niente per fare gli acquisti piu’ necessari.
però pagare il vice Malen più di Malen anche no
A me piace, giocatore molto intrressante
Castro? Ma può mai essere una priorità il centravanti di scorta quando in rosa hai Dobvik, Vaz ed Arena?
Mi sembra il primo mercato di Pinto quando il GM spese 20 ml per Shomurodov che in quel momento era la terza scelta come punta dopo Dzeko e Mayoral, quando c’erano da prendere ancora il terzino destro titolare, un mediano titolare ed il terzino sinistro titolare.
Alla fine Pinto rimase senza soldi e Mou dovette arrangiarsi con quelli che c’erano.
Vogliamo bissare quella memorabile CASTROnata?
Non vi va mai bene nulla.. Sempre qualcosa che non va..
vaz è acerbo. dovbyk lo vendi…
Gasp non considera minimamente Dovbyk, neanche a livello numerico, dal suo punto di vista quindi è necessario un altro cambio per Malen (considerando anche che non sappiamo se Vaz sarà mandato in prestito). Tra l’altro il mercato praticamente lo gestisce lui, quindi nessuno glielo sta imponendo.
Anche io avrei dato la precedenza ai due giocatori che servono a sinistra, esterno e terzino
In effetti e’ difficile non avere un dejavu in questo caso.
E’ un acquisto senza senso, sembra una cosa cosi per far vedere che possiamo comprare qualcuno. Mi auguro che sia una scemenza mediatica.
Basterebbe virare su Irankunda (2006) che è stato una delle sorprese del Mondiale e quello che quando giocava in campo era una spanna sopra tutti dell’Australia. Lo sta prendendo lo Sporting Lisboa per €15M+€7M bonus. Ha le caratteristiche x essere il vice Malen ideale anche se gioca come esterno alto sulla destra (l’ho visto in passato anche come esterno sinistro di piede destro). Ha un potenziale da TOP (rapido, forza fisica, tiro potente) e lo Sporting vuole inserire una clausola da €80M
“dovbyk lo vendi…”
a chi?
Saverio giusto o sbagliato che sia la Roma quei profili non li prenderà mai, soprattutto ora che il mercato lo decide l’allenatore. Per non parlare poi delle storie che farebbero i tifosi se prendessimo tutti giocatori “semi-sconosciuti”, basta vedere le lamentele fatte ancora per Vaz
mi piace
Non sarebbe valido anche Rowe visto che serve uno alto a sx ???
In realtà in questo momento servirebbe di gran lunga più Rowe rispetto a Castro..
Proprio per la mancanza di esterni a sinistra che abbiamo..
Le punte possono piacere oppure no, ma ci sono.. Malen, Dovbyk, Vazy, Arena
L’esterno sinistro era richiesto già lo scorso anno, ma almeno c’era Elsha, ora che è uscito anche lui è una priorità urgente.
Di conseguenza uno come Rowe serve molto di più.
Forza Roma
Rowe non si puo fare, Massara lo aveva in pugno per una cifra vicino ai 15 milioni ma Gasperini lo ha bocciato.
Nelle partite contro di noi ha fatto un figurone, non so se avete notato ma il nostro mister non e’ uno che ammette volentieri di aver sbagliato una valutazione. (aveva bocciato Ghilardi e Pisilli)
bel giocatore ha garra buona tecnica è rapido e vede la porta
per me, approvato !!!!
Tutti discorsi inutili. A 40 milioni prendevano il titolare Greenwood. Castro gli darei massimo 25 milioni +30% su futura rivendita. Se gli sta bene così sennò ciao.
Da greenwood a castro
7 gol in 35 partite un fuoriclasse…. 40 milioni ? Non ne vale 30.
Guarda caso, le stesse 7 reti fatte da Retegui al Genoa, prima di andare a segnare uno sfracello di reti all’Atalanta. Ora, Castro può piacere o meno (a me piace), la cifra può essere esagerata (secondo me lo è), ma tirare fuori questa statistica non c’entra proprio nulla.
Speriamo, sarebbe un bel colpo, alla Gasp! Daje
gran bel giocatore,Castro ha tutto per fare bene da noi❤️💛😍
Questo vale non più di 15 milioni
mah…veramente non capisco
ma se Tre soldi e è caro a 35m, Castro a 40 come riserva va bene?
40 milioni per questo ma è uno scherzo? vediamo di non buttare i pochi soldi che abbiamo mamma mia
Non capisco i commenti negativi. Forse il prezzo è troppo alto ma per me è assolutamente un giocatore che ci servirebbe. Mi ricorda un po’ i diversi Mandzukic o Morata che facevano vincere quella squadra del Nord. Giocatori che non segnavano 20 gol a stagione ma che avevano une grinta colossale e che erano completi.
Ma sicuramente non vale 40 milioni. Al massimo 25 o 30. Come vice-Malen, o per partite sporche, è uno che serve.
Se viene altro che vice Malen, gioca e va pure in doppia cifra con Gasperini. Servono profili così, con grinta, tigna e voglia di fare
Praticamente vale quanto kone, calcolando che Malen è costato 27, Castro a 15 e più che ben pagato. A 40 mi faccio una rocca risata e mi alzo dal tavolo se fossi in d’amico
se fossi ancora in età da tesi di laurea, ne farei una in ambito psicologico sul calciomercato ed i tifosi della Roma. Immagino che dopo la discussione andrei in cura.
credo che dopo tutti i no abbiamo deciso di far giocare Malen a sinistra
sono d’accordo.almeno fino a fine mercato
Ma perché non dare a loro Vaz in contropartita e conguaglio? Gasp ha detto che doveva farsi le ossa in serie B… Castro è un bel profilo, ha il fiuto del gol, ho sempre avuto timore quando il Bologna lo schierava contro di noi. Altro che Vaz 25 pippi. Per me Arena vale molto di più. Via Artem e via Vaz, Malen, Castro e Arena vanno benissimo. Poi il Bologna tratta.
Bel giocatore e siamo d’accordo, ma a sto punto mi auguro che, o abbiano già in mano un accordo per la cessione di Dovbyk, oppure che abbiano intenzione di spendere 200 e passa milioni di euro per la campagna acquisti di quest’anno, dato che al momento abbiamo lacune ben più evidenti in altri reparti, non so quanto sia prioritario spendere 35-40 per una riserva di Malen. Ma tanto vabbè, capace che mo arriva l’Arabo di turno che sgancia iil 50ello e salutiamo pure Castro, di che mi preoccupo.
Castro è forte ed in serie A i gol li ha fatti, ha messo più volte in difficoltà le difese italiane compresa la nostra. Alla prima giornata l’anno scorso ancora mi ricordo quel gran tiro che ha centrato la traversa ad inizio secondo tempo contro di noi. Meglio lui che quei sopravvalutati che non sono nessuno.
I commercialisti….ahahahahahahah trovateve n’ impiego in una “fabbrichetta” il calcio e n’artra materia!
Forza Grande Roma
E pensare che eravamo partiti da Pelè…
Ma magari.
Non capite un Castro.
Ha 21 anni, conosce il campionato italiano e ha già dimostrato di essere valido, e poi sa giocare anche a sinistra.
Lui e Malen possono giocare anche assieme e sai che dolori per gli avversari.
Castro bell attacante cattivo e potente 21 anni gia da 2 anni titolare nel bologna, quanto lo pagano e quanto gli danno di ingaggio non è un mio problema e penso non dovrebbe essere un problema per i Romanisti, questo è il calcio di ora se i Friedkin non vogliono spende soldi possono tranquillamente andare in altri lidi, mercato pompato o meno, questo è se je va stanno nel bussines altrimenti ciao
daje Roma daje
castro bel prospetto, ma l’esterno sx no ? 😅
anzi 2 ce ne vogliono…
boh
❤️🧡💛
Concordo. Comunque vice Malen serve. Se lo spacciassero per titolare allora no. Ma 35 milioni vanno ammortizzati con Dovbyk e/o Vaz. Devono vendere…operazione sensata solo con delle cessioni
Magari….mi piace molto….quasi 22 anni da 2 anni mezzo in Italia …grinta Argentina…rapido cattivo buona tecnica buon di testa un bel torello…per me già pronto ma grandi margini ancora da prendere assolutamente adesso se ce possibilità…senza attendere…il giocatore che più assomiglia a Lautaro martinez ..ripeto magari….
..
Gli argentini spesso sono mosci (guardare mondiale), ma lui è uno di quelli che ha grinta.
Per me Zirkzee sarebbe meglio copre più ruoli, se proprio devo pescare in Italia molto meglio Pellegrino forza fisica, tiro e fortissimo di testa ancora un pò grezzo mi ricorda Retegui prima che arrivasse sotto Gasperini. Poi è diverso fisicamente da Malen mentre Castro è un clone di Malen. Pellegrino con 25 + bonus lo prendi, 40 per Castro è uno sproposito
Castro è fortissimo. Senza contare che può giocare tranquillamente anche come ala. Poi veramente la gente nomina vaz e arena? Dai su
Vaz ha qualità, ma vemderlo per ammortizzare costo Castro a me starebbe bene. Se dovessimo spendere 35 Castro e tenerci gli altri direi di no.
Per favore, diciamo cose vere: Castro gioca 0 e ripeto ZERO partite da esterno lo scorso anno. L’anno prima ancora ZERO partite da esterno e via discorrendo.
Non ci ha mai giocato ala, perchè non ha ne velocità ne driblign per essere un ala.
Domanda: dove hai visto che puo fare TRANQUILLAMENTE anche l’ala?
Mi viene da pensare : se Gasperini abbia parlato con Malen chiedendogli di giocare molte volte sulla sx ( ruolo che sa fare perché lo ha già fatto con discreto successo) facendogli spazio a castro …. Con i cambi di soule a dx alternandosi con dybala e sx prenderanno un giovane in prestito ( mbaye??) con castro e dovbyk centrali ( sempre se riescono quest’ultimo a venderlo…) diciamo che hanno tamponato il grosso problema a sx … con soldi risparmiati per centrocampo e difesa
Mi piace, è forte
Direi che è un buon sostituto.
Ma servono i titolari come priorità e serve cedere Dovbyk e/o Vaz per questo acquisto.
Castro bene come vice Malen, ma se lo compri a 28 e ne racciumili almeno 20 da Dovbik.
Così 8ml di differenza sarebbe accettabile.
Ma sopra i 30 sarebbe follia.
da 28 a 30 coi prezzi attuali non c’e’ molta differenza.
ecco i giocatori che deve prendere la ROMA, ottima tecnica individuale, bel tiro, senza palla si muove come pochi, grandissima tigna, altro che giocatori con le treccine, la ROMA deve prenderne 3 o 4 così.
pe facce che???…l’ E.L ?…allora va bene n’do sta il problema!!
Castro mi piace sarebbe un ottimo acquisto e’ gia’ rodato ha la Garra argentina e tecnicamente valido. Ricordate il Gran gol che ci ha fatto? Bel giocatore per rinforzare la rosa.
Castro 40 e Kone’ 50 ma sul serio? se poi spendiamo tutti sti soldi per una riserva costringiamo Malen a giocare a sinistra?
Da Greenwood a Castro e vi leggo pure contenti già 30 è un furto 40 è follia
io sono senza parole… non ho nulla contro Castro, ma leggo che la Fiorentina accetterebbe una offerta sui 40 per Kean, e la stessa fiorentina si è interessata sia a Soulè sia a Dovbyk, ma è così difficile imbastire una trattativa Soulè+15-20ML+ Dovbyk in prestito con diritto a 15 in cambio del più forte attaccante italiano per distacco e che se in giornata ti fa vincere le partite da solo? ma solo io lo ricordo l’anno scorso all’olimpico che c’ha letteralmente fatto impazzire?
Magari!! Garra da vendere, 21 anni da 2 anni in Italia, con potenzialità secondo me ancora inespresse, da prendere assolutamente. Il prezzo? A me non interessa, i soldi non sono i miei.
E poi con tutti i commercialisti e DS del sito, possiamo stare tranquilli.
Sarebbe stato meglio non acquistare nessuno…fino alla prossima finestra di mercato..rivalorizzando Dovbik e lavorando Vaz. In questa sessione estiva il mercato é troppo drogato…a volte é necessario aspettare il momento e l’ occasione giusta per acquistare bene piuttosto che forzare acquisti di cui non si é pienamente convinti. Ma poi 40 mil per Castro mi sembra proprio che siamo arrivati alla frutta.
Castro e Malen possono giocare assieme in campo, ottima scelta
Gran bel giocatore ,se lo paghi il giusto non credo a queste cifre cmq se a gasperini va bene anche a me, però mamca l’esterno sx da 2 anni noi prendemo una punta ma.
E che castro! Non vi piace nessuno… L’abilità di Gasperini È quella Di Individuare Le migliori qualità di un giocatore e Trovargli il ruolo giusto Come ha fatto con Malen, Lo avete visto anche ai Mondiali. Castro Nella partita contro Di noi ci ha messo in grosse difficoltà, ha le caratteristiche per il gioco Di Gasp. La nostra risorsa è quella di Prendere giocatori Che magari giocano anche fuori ruolo E non danno all’occhio Ma che non sfuggono Al nostro allenatore.
Koopmeiners fondamentale, cuore Del gioco Atalantino È stato voluto Dalla Juve E lo ha pagato un botto, Ed ora si ritrova nel limbo. Lo ha inventato Gasperini.
Il giocatore ha 21 anni e numeri che fanno ben sperare, ma è una punta, non un esterno ne tanto meno un trequartista.
A meno che non si voglia snaturare gasperini facendo un attacco a due con malen e castro con un trequartista dietro, lo trovo un acquisto poco sensato OGGI quando ti servono due esterni titolari di attacco e un esterno dx di centrocampo titolare.
Ripeto, giocatore di talento vero, ma non capisco che mercato vuole fare la roma.
Ad oggi vi vedo solo confusione.
Sarà pure forte e può fare il vice Malen (a me non piace) spendiamo dopo Vaz altri 35 milioni per giocatori panchinari, servono i titolari un esterno basso a sx e un esterno alto a sx poi dovesse partire Soule o Kone vanno rimpiazzati con calciatori più forti , a sx Mister X e Pellegrini che sicuramente rinnoverà, poi come già detto un esterno basso il Moreira di turno se vuoi fare davvero il salto di qualità
l’ ho visto giocare spesso. Giocatore mediocre da Bologna, non certo da Roma. 10/13 milioni il suo valore.
Lo ripeto castro lo prendevi l’anno scorso quando tutti spollicciavano giu non ora a quel prezzo, vai di pollici giu la coerenza almeno in questo che vedo molti improvisi estimatori, non a quei prezzi
Una toppa ora vendi dovbyk vediamo a quanto
Mi sembra si vada verso il solito mercato estemporaneo, senza programmazione. Ci manca solo Leao e idee 0 ! D’altra parte se cambi spre DS a Giugno!
vostro vice male OK
ma 40mln è da scemi ne vale si è no la metà
castro uno col veleno. credo che, se confermate queste cifre, si andrà verso una coppia di esterni da 60 milioni totali. mi fido
Questo è forte vero e pure cattivo, è alla pari con Malen, se danno via Dovbyk anche a 20 in cambio è uno dei più grandi capolavori della storia del calciomercato della Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.