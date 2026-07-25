CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 25 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Aktürkoğlu, la Roma prepara un’offerta

Kerem Aktürkoğlu (27) è finito nella lista della Roma per rinforzare l’attacco. Secondo la stampa turca, il nome dell’esterno del Fenerbahçe nasce da una richiesta di Gasperini e i giallorossi starebbero preparando un’offerta ufficiale. Il club di Istanbul valuterebbe la cessione davanti a una proposta importante, anche per finanziare il proprio mercato in entrata. Sul giocatore c’è anche la concorrenza dell’Arabia Saudita. (NTV Spor / Türkiye Gazetesi)

Ore 9:50 – Nkunku resta monitorato

Christopher Nkunku (28) resta un profilo seguito da D’Amico per l’attacco. Il francese, accostato anche al Milan, viene monitorato dalla Roma come possibile soluzione per aumentare le alternative offensive a disposizione di Gasperini, in un mercato ancora bloccato sul fronte entrate. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Sauer torna nei discorsi di Trigoria

Leo Sauer (20) è tornato nelle ultime ore tra i nomi valutati dalla Roma per rinforzare l’attacco. L’esterno offensivo resta una delle piste alternative su cui D’Amico sta ragionando dopo la beffa Summerville, mentre il club giallorosso continua a cercare un profilo da consegnare a Gasperini sulla corsia sinistra. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – Castro, informazioni chieste al Bologna

Santiago Castro (21) è una delle alternative valutate dalla Roma per il ruolo di vice Malen. I giallorossi hanno chiesto informazioni al Bologna, che valuta l’attaccante argentino circa 40 milioni. Una proposta tra i 30 e i 32 milioni più bonus potrebbe però aprire un tavolo con il club emiliano. (Repubblica)

Ore 9:05 – Dovbyk: Betis, Villarreal, Genoa e Fiorentina sulle sue tracce

Artem Dovbyk (29) resta in uscita dalla Roma. L’ucraino non rientra nei piani di Gasperini e il club è disposto a cederlo anche accettando una minusvalenza. Sulle sue tracce ci sono Betis, Villarreal, Genoa e Fiorentina: i viola lo valutano come possibile sostituto di Kean, insieme a Pellegrino e Pinamonti. (Il Messaggero / Corriere della Sera)

Ore 8:10 – Tresoldi, pressing sul Bruges

Nicolò Tresoldi (21) resta il nome preferito della Roma per il ruolo di vice Malen. I giallorossi hanno avviato colloqui diretti con il Club Brugge, mentre l’agente e il padre del giocatore stanno spingendo per abbassare le richieste del club belga. La valutazione di partenza resta alta, intorno ai 40 milioni, ma a Trigoria non intendono arrivare a quella cifra. (Il Messaggero / Corriere della Sera / Repubblica)

Ore 7:55 – El Mala resta sul tavolo

Said El Mala (19) resta tra i profili valutati dalla Roma dopo lo stop su Summerville. D’Amico si era già mosso sul giovane esterno del Colonia quando la pista per l’olandese aveva iniziato a complicarsi. Il nome resta sul taccuino di Trigoria, anche se i costi dell’operazione restano elevati. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Nusa resta il primo nome, ma il Lipsia chiede tanto

Antonio Nusa (21) resta il primo obiettivo della Roma per rinforzare la corsia offensiva sinistra. Il norvegese del Lipsia piace molto a Gasperini perché parte da sinistra e gioca a piede invertito, ma l’operazione resta complicata: il club tedesco lo valuta circa 60 milioni e sul giocatore si è mosso anche il Newcastle. L’ingaggio rientrerebbe nei parametri giallorossi, il cartellino invece resta l’ostacolo principale. (Il Messaggero / Repubblica)

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