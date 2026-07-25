Cannes-Roma, i convocati di Gasperini: Cherubini out per febbre

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole tra Cannes e Roma, in programma nell’ambito della preparazione estiva dei giallorossi. Il tecnico potrà contare in attacco su Dybala, Malen, Soulé e Dovbyk, oltre al giovane Arena, mentre a centrocampo trovano spazio Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei e Bah. Non figura invece nell’elenco dei convocati Luigi Cherubini, fermato dalla febbre.

Questa la lista completa: Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar. Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah. Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena.

Fonte: AS Roma