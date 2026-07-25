Cannes-Roma, i convocati di Gasperini: Cherubini out per febbre

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole tra Cannes e Roma, in programma nell’ambito della preparazione estiva dei giallorossi. Il tecnico potrà contare in attacco su Dybala, Malen, Soulé e Dovbyk, oltre al giovane Arena, mentre a centrocampo trovano spazio Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei e Bah. Non figura invece nell’elenco dei convocati Luigi Cherubini, fermato dalla febbre.
Questa la lista completa: Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar. Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah. Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena.
Fonte: AS Roma
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calma
Greenwood era quello che avrebbe cambiato l’attacco sugli esterni in modo clamoroso, tutti gli altri valevano meno di Soule.
il problema è il centrocampo, ragazzi. siamo lentissimi li.
ed è lì che secondo me andrebbe speso il massimo delle risorse economiche. perché Malen la butta dentro sempre.
ma in Champions con questo centrocampo ci divorano.
leggo solo nomi di esterni ma nessun centrocampista.
è questo che mi preoccupa da morire.
Un bel goal di Arena. Per me un giovane di belle prospettive che dovrebbe giocare di più.
non saprei cosa dire ..
buona notte a tutti ..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.