Summerville all’Al Hilal, frecciata alla Roma: “Tutte le strade portano a…Riyadh” – VIDEO

Crysencio Summerville è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il club saudita ha annunciato ieri l’acquisto dell’esterno olandese, soffiato alla Roma dopo una lunga trattativa che aveva visto i giallorossi provare fino all’ultimo a portarlo nella Capitale. Nel video di presentazione pubblicato dall’Al Hilal non è mancata una frecciata alla Roma.

Nei secondi iniziali del filmato compare infatti la scritta: “Tutte le strade portano a…”. Un chiaro richiamo alla celebre frase legata alla Capitale, ma subito dopo arriva la risposta scelta dal club saudita: “Riyadh”. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto dopo il duello di mercato vinto dall’Al Hilal ai danni della Roma. Summerville, a lungo obiettivo di Gian Piero Gasperini per rinforzare la fascia sinistra offensiva, ha scelto alla fine la proposta saudita, lasciando i giallorossi costretti a virare su altri profili.

Per la Roma si è trattato della seconda grande delusione di mercato dopo Greenwood. I giallorossi avevano lavorato a lungo sull’olandese, trovando anche aperture importanti, ma l’inserimento dell’Al Hilal ha cambiato completamente il quadro. E ora, a operazione conclusa, arriva anche la stoccata social del club saudita.