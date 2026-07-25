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Summerville all’Al Hilal, frecciata alla Roma: “Tutte le strade portano a…Riyadh” – VIDEO

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Crysencio Summerville è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il club saudita ha annunciato ieri l’acquisto dell’esterno olandese, soffiato alla Roma dopo una lunga trattativa che aveva visto i giallorossi provare fino all’ultimo a portarlo nella Capitale. Nel video di presentazione pubblicato dall’Al Hilal non è mancata una frecciata alla Roma.

Nei secondi iniziali del filmato compare infatti la scritta: “Tutte le strade portano a…”. Un chiaro richiamo alla celebre frase legata alla Capitale, ma subito dopo arriva la risposta scelta dal club saudita: “Riyadh”. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto dopo il duello di mercato vinto dall’Al Hilal ai danni della Roma. Summerville, a lungo obiettivo di Gian Piero Gasperini per rinforzare la fascia sinistra offensiva, ha scelto alla fine la proposta saudita, lasciando i giallorossi costretti a virare su altri profili.

Per la Roma si è trattato della seconda grande delusione di mercato dopo Greenwood. I giallorossi avevano lavorato a lungo sull’olandese, trovando anche aperture importanti, ma l’inserimento dell’Al Hilal ha cambiato completamente il quadro. E ora, a operazione conclusa, arriva anche la stoccata social del club saudita.

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13 Commenti

  6. Strade nel deserto.
    Vedremo quanto durerà il vostro calcio. Quanto petrolio avete ancora?
    Roma non ha avuto bisogno di quello per conquistare il mondo e disseminare l’impero con le sue strade imperiture.

  8. Premesso che di Summerville non mi importa, credo invece che per preservare le competizioni UEFA si debba cominciare a pensare e un meccanismo per frenare l’esodo verso i campionati dei paesi del golfo….

  9. sarebbe bello se adesso il suo “amico” MALEN je rispondesse pe’ le rime e lo rimettesse a posto.
    SEMPRE FORZA ROMA .

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