Summerville all’Al Hilal, frecciata alla Roma: “Tutte le strade portano a…Riyadh” – VIDEO

Crysencio Summerville è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il club saudita ha annunciato ieri l’acquisto dell’esterno olandese, soffiato alla Roma dopo una lunga trattativa che aveva visto i giallorossi provare fino all’ultimo a portarlo nella Capitale. Nel video di presentazione pubblicato dall’Al Hilal non è mancata una frecciata alla Roma.
Nei secondi iniziali del filmato compare infatti la scritta: “Tutte le strade portano a…”. Un chiaro richiamo alla celebre frase legata alla Capitale, ma subito dopo arriva la risposta scelta dal club saudita: “Riyadh”. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto dopo il duello di mercato vinto dall’Al Hilal ai danni della Roma. Summerville, a lungo obiettivo di Gian Piero Gasperini per rinforzare la fascia sinistra offensiva, ha scelto alla fine la proposta saudita, lasciando i giallorossi costretti a virare su altri profili.
Per la Roma si è trattato della seconda grande delusione di mercato dopo Greenwood. I giallorossi avevano lavorato a lungo sull’olandese, trovando anche aperture importanti, ma l’inserimento dell’Al Hilal ha cambiato completamente il quadro. E ora, a operazione conclusa, arriva anche la stoccata social del club saudita.
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— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 24, 2026
Se sei incudine ti prendi le martellate , replicare sarebbe dimostrare che rosichiamo…
Speramo che goca male male male e Inzaghi je tocca mettelo in panca!!!
ma anche basta
ahahahahahhahahaha neanche nei sogni siete lontanamente paragonabili a Roma… non tutto si può comprare coi soldi🤣
E resta la a fare il pensionato
Strade nel deserto.
Vedremo quanto durerà il vostro calcio. Quanto petrolio avete ancora?
Roma non ha avuto bisogno di quello per conquistare il mondo e disseminare l’impero con le sue strade imperiture.
Rimarranno sempre cammellari. Con i soldi, certo, ma cammellari.
Premesso che di Summerville non mi importa, credo invece che per preservare le competizioni UEFA si debba cominciare a pensare e un meccanismo per frenare l’esodo verso i campionati dei paesi del golfo….
sarebbe bello se adesso il suo “amico” MALEN je rispondesse pe’ le rime e lo rimettesse a posto.
SEMPRE FORZA ROMA .
Tra l’altro Riyadh Season è stato il nostro sponsor fino allo scorso anno…
stai bene lâ…hai dato.fine alla tua carriera
Prima o poi fate un botto che lo sentimo pure qui…..
Tra un anno starai frignando per tornare in Europa. Esaltato. Forza Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.