CALCIOMERCATO | Leao, Moretto: “Alla Roma piace ma ora ha altre priorità”. Smentite su El Mala

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 | Aggiornamento di Matteo Moretto su Leao: alla Roma il giocatore piace, ma i giallorossi hanno altre priorità. Tra l’altro serve tempo per sbloccare questo affare perchè il Milan ora chiede 50-60 milioni. Il Fenerbahce, uno dei club interessati a Leao, ha fatto oggi una smentita su un’offerta da 100 milioni tra cartellino e ingaggio: i club turchi sono interessati ma al momento, racconta Moretto, non sono state fatte offerte ufficiali. Da escludere El Mala, che non è un obiettivo concreto della Roma.



ARTICOLO PRECEDENTE | Un nome a sorpresa entra nei radar della Roma per rinforzare la fascia sinistra offensiva. Secondo quanto riferito in questi minuti da Sky Sport DE, il club giallorosso starebbe pensando seriamente a Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan considerato in uscita. Il profilo intriga e stuzzica Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel portoghese un calciatore su cui poter lavorare per provare a rilanciarne definitivamente il talento.

Leao, negli anni al Milan, ha mostrato lampi di altissimo livello e qualità potenzialmente devastanti, ma non sempre è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni. Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare una sfida tecnica interessante per l’allenatore giallorosso. La Roma starebbe valutando la possibilità di tentare il colpo con una formula sostenibile, magari un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe ai giallorossi di distribuire l’investimento e non appesantire subito il mercato. Il tema principale, però, non riguarda soltanto il costo del cartellino.

A frenare l’eventuale operazione è soprattutto l’ingaggio del giocatore. Leao percepisce attualmente circa 5 milioni di euro a stagione al Milan, cifra superiore al tetto fissato dalla Roma per i nuovi acquisti. Il club giallorosso vorrebbe restare entro un massimo di 4-4,5 milioni, soglia che renderebbe necessario un passo indietro da parte del calciatore sul piano salariale. Ed è proprio questo il nodo più complicato. Leao, infatti, avrebbe chiesto uno stipendio ben superiore rispetto a quello attualmente percepito al Milan per prendere in considerazione un trasferimento al Galatasaray. Un segnale che rende difficile immaginare, almeno al momento, una riduzione dell’ingaggio per sposare il progetto romanista.

Fonte: Sky Sport DE