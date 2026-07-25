CALCIOMERCATO | Leao, Moretto: “Alla Roma piace ma ora ha altre priorità”. Smentite su El Mala

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 | Aggiornamento di Matteo Moretto su Leao: alla Roma il giocatore piace, ma i giallorossi hanno altre priorità. Tra l’altro serve tempo per sbloccare questo affare perchè il Milan ora chiede 50-60 milioni. Il Fenerbahce, uno dei club interessati a Leao, ha fatto oggi una smentita su un’offerta da 100 milioni tra cartellino e ingaggio: i club turchi sono interessati ma al momento, racconta Moretto, non sono state fatte offerte ufficiali. Da escludere El Mala, che non è un obiettivo concreto della Roma.
ARTICOLO PRECEDENTE | Un nome a sorpresa entra nei radar della Roma per rinforzare la fascia sinistra offensiva. Secondo quanto riferito in questi minuti da Sky Sport DE, il club giallorosso starebbe pensando seriamente a Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan considerato in uscita. Il profilo intriga e stuzzica Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel portoghese un calciatore su cui poter lavorare per provare a rilanciarne definitivamente il talento.
Leao, negli anni al Milan, ha mostrato lampi di altissimo livello e qualità potenzialmente devastanti, ma non sempre è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni. Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare una sfida tecnica interessante per l’allenatore giallorosso. La Roma starebbe valutando la possibilità di tentare il colpo con una formula sostenibile, magari un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe ai giallorossi di distribuire l’investimento e non appesantire subito il mercato. Il tema principale, però, non riguarda soltanto il costo del cartellino.
A frenare l’eventuale operazione è soprattutto l’ingaggio del giocatore. Leao percepisce attualmente circa 5 milioni di euro a stagione al Milan, cifra superiore al tetto fissato dalla Roma per i nuovi acquisti. Il club giallorosso vorrebbe restare entro un massimo di 4-4,5 milioni, soglia che renderebbe necessario un passo indietro da parte del calciatore sul piano salariale. Ed è proprio questo il nodo più complicato. Leao, infatti, avrebbe chiesto uno stipendio ben superiore rispetto a quello attualmente percepito al Milan per prendere in considerazione un trasferimento al Galatasaray. Un segnale che rende difficile immaginare, almeno al momento, una riduzione dell’ingaggio per sposare il progetto romanista.
Fonte: Sky Sport DE
manca solo questo…..
Non esiste un giocatore in Italia con il carattere meno adatto a lavorare con Gasperini
Leao, ingaggio a parte, pur riconoscendo le doti del giocatore, non mi sembra tanto propenso alla corsa.
oltre ad essere un’invenzione giornalistica non mi sembra sostenibile.
domanda: ma lo scouting a Roma esiste? Wesley è stato scovato perché lo conosceva Gasperini (quindi Atalanta); domanda: ma gli stipendiati romanisti che fanno?
sono d’accordo con tutti quelli che dicono che non ci ha testa però ,visto i nomi che girano e a che cifre !con un obbligo di acquisto a determinate condizioni e presenze in mano a uno come il gasp che a fatto diventare un fenomeno pure il kebabbaro ( vediamo questo anno alla Juve il suo vero valore ) scommessa per scommessa!
Tempo perso. Leao non si ridurrà mai lo stipendio
Questo è fortissimo! Al Galatasaray sarebbe devastante! 🇵🇹🇹🇷
se gasperini riuscisse a metterlo in riga, potrebbe far le buche su quella fascia.
Le potenzialità le ha, ma con l’ambiente de Roma, immagino che sia più probabile che vada a fini a fa er fenomeno cor Brasiliano (wuuuuuuu!)
un altro cassano/balotelli. forte, potenzialmente un fenomeno. ma la testa vuota vuota
Vai! facciamo un offerta valida fino al 22 agosto, magari alziamo di qualche milioncino, se non accetta cambiamo obiettivo, tanto i nomi e il tempo ci sono!
Una delle cose positive della Roma mi sembra sia rappresentato dal gruppo, perchè complicarsi la vita con questi profili? Poi certo, magari si può discutere se sia meglio un gruppo di bravi ragazzi mediocri o un gruppo di campioni teste matte. Meno male che non scelgo io 😅
Ma lasciamo perdere questi giocatori, Leao sono anni che dicono che debba arrivare al livello dei più forti poi ogni anno fa stagioni mediocri condite da qualche partita da fenomeno. Se devo spendere tutti quei soldi per lui vado su una giovane scommessa di talento presa dal Brasile spendendo un quarto di quello che chiedono per questo mezzo giocatore. Pensasse a fare il trapper.
ambarabà cici coco…. avanti il prossimo
Ma magari viene
Sarebbe il top per il ruolo…..se si creassero le condizioni favorevoli sarebbe un grandissimo colpo…più di tutti quelli fino ad ora inseguiti….
Io penso che a cifre ragionevoli max 45 m e con ingaggio da 4.5 sarebbe una bella scommessa che il mister potrebbe vincere e ritrovarti un campione. Vedremo
certo facciamo un bel favore al milan
loro spendono in un mercato assurdo
e noi gli creiamo spezio prendendoci il loro bidone e ricaricandogli la cassaforte per fare altri acquisti
eppure…
non lo prenderei mai eh, ma se per una volta Cristo si dimentica di noi, questo in mano al Gasp potrebbe essere devastante
Se prendono uno come Leao Gasperini se dimette il giorno dopo
Piccolo uomo, piccolo professionista, grande stipendio… spero proprio di no.
Manco regalato. E’ un giocatore strafottente alla Balotelli.
ci vogliono 50 milioni più bonus e 5 milioni a lui, io sarei contento se viene perché se recuperato è un top mondiale nel suo ruolo però se viene e non lo recuperi ti blocca il mercato per 3 anni, è come lanciare una moneta.
50mln e 5 di ingaggio mi compro Martinelli, no mr. Sorriso scartato da Amorim
Magari, è fenomeno. Ma Gasp lo deve volere e accettare la sfida di ridargli una dignità di atleta e non di attore. Speriamo bene.
Bisogna vedere se le richieste economiche dell’ingaggio fatte dai singoli calciatori, tengano in considerazione la destinazione: si va in Arabia saudita perché il campionato piace oppure per l’ingaggio monstre? in questo caso si andrebbe in Turchia perché la si valuta una destinazione probante o anche qui per l’ingaggio più sostanzioso? Leao ha pubblicamente chiuso con il Milan, avrebbe piacere ad andare a giocare la Champions con la Roma rinunciando a 1ml/anno o vorrebbe lo stesso ingaggio?
Lamentarsi di Leao mi sembra un pò esagerato.
Stiamo parlando, gusti o non gusti, di uno dei migliori esterni della serie A degli ultimi anni con numeri che ne certificano la qualità e l’impatto.
Nel suo anno peggiore al milan fa 10 goal e 3 assist, l’anno prima 12 goal e 13 assist, ancora prima 15 goal e 14 assist, 16 goal e 15 assist, 14 goal e 12 assist.
Non è il mio giocatore preferito, ma parliamo di un top player che in serie A ti fa la differenza dalla A alla Z.
Si, ma non vale 50 mln (esattamente come non li valevano gli altri due). È un investimento fortemente a rischio: ritengo più conveniente andare su un giovane (il problema è scovarlo).
Concordo con te lorysan!
Si tratterebbe sicuramente di un “o la va o la spacca”, ma non puoi discutere il talento.
Calcisticamente, ci siamo tutti innamorati di Cassano, ma non è che fosse meglio di Leao…
Ma, calcisticamente, è un top in Italia!
È la scommessa che ho lanciato un mese fa sul forum……
A condizioni economiche vantaggiose PER NOI, lo vorrei
Viene da un anno fuori ruolo, dove lo hanno assopito, eppure i suoi numeri sono difficilmente pareggiabili da un altro.
FORZA ROMA
La competenza questa sconosciuta: col Portogallo 44 partite segnando 5 gol. In 20 è entrato da subentrante per giocare gli ultimi scampoli di partita; le altre 24 è stato sostituito 23 ed espulso al 45’ in una. 5 gol segnati tutti non decisivi. Problemi con tutti gli allenatori al Milan. Davvero abbiamo bisogno di uno così in un gruppo coeso come il nostro?
Sono solo chiacchiere per riuscire a piazzare un giocatore che non vuole il Milan e che nessuno vuole.
Grossomodo per Leao si spenderebbe la stessa cifra di Greenwod e Summerville, se il giocatore accettasse una riduzione, in questo momento trovo che sia l’unica vera soluzione per la fascia sinistra. Un’attacco Leao, Malen, Dybala non sarebbe male….
quest’anno non vi do un euro…..
Fossi nella Roma, prenderei come vice Malen, Victor Roque e come ala Allan Elias.
magari lo rilancia come De Kelare all’Atalanta
Rilanciare un giocatore significa che psrti da una base rotta e da ricostruire
quindi se il giocatore in questione va acquistato o lo paghi come calciatore da ricostruire o non ha senso
quanto lo vuoi pagare? 15? e di stipendio? 2,5?
non accetteranno mai ne il milan ne lui, quindi tanti saluti anzi no… non ci siamo mai stati simpatici
Poi non dimentichiamoci le tarantelle che hanno fatto con Abraham e Salemekers … perchè dobbiamo aiutare i milanesi ?
Al solito commenti da Bar, se prendiamo uno sconosciuto tutti a dire che non prendiamo mai un campione, ora che si parla di Leao tutti a dire che è un bidone, secondo me sarebbe il più grosso colpo da anni, superiore a Dybala ( grandissimo campione ma fragile) vero che negli ultimi anni si è un po’ perso, ma ricordiamo de ketelaere, a Milano era un somaro, con Gasp a Bergamo il giocatore forte che conosciamo…
Gino
tu compreresti casa interamente da ristrutturare pagandola come nuova?
sarebbe o no un Bidone?
diciamo che Gasperini è riuscito ha far tornare calciatore De ketelare che tutti davano per morto al Milan, quindi dargli in mano Leao che non è l’ultimo arrivato e le potenzialità ci sono deve solo dare continuità sarebbe una bella scommessa difficile perché c’ha 27 anni e la testa ormai è quella, ma se ci riesce tu ti ritrovi un tridente formato da Leao Malen Dybala, non so quanti possono permetterselo in serie A un trio del genere. Forza Roma
De Katelere è un giocatore professionale era facile recuperarlo, Leao è un rapper imprestato al calcio che pratica tra una canzone e una sfilata.
da prendere a fine mercato per evitare aste
tanto il campionato italiano lo conosce, non ha bisogno fi ambientarsi
e poi eviti al milan di andare su giocatori che ti interessano con il budget che gli daresti
leao+allegri-2026-2026: fallimento !
La mia amata AS Roma deve fare il mercato, non ora ma sempre, in silenzio. Non divulgare nomi ( se è lei che informa ma ho grandi dubbi) non esporsi e lavorare con riservatezza. Ad affare concluso si comunica. Buona domenica
a Giuseppe ai ragione su tutto buon sabato e buona domenica.e sempre sempre sempre sempre forza Roma!
magari anche se ha un carattere particolare . vedremo sempre sempre sempre forza Roma
Complimenti a chi spara queste notizie con pallottole a salve.
Per primo il Milan non lo dà gratis
In secondo luogo non è un calciatore gestibile e più di un allenatore al Milan ha fallito con lui.
Ci mancherebbe che andasse pure alla A.S Roma. Le problematiche li accentuerebbe coi suoi atteggiamenti da super divo.
Io lo vedo benissimo lì al Milan…una stella,una bandiera,un bel ragazzo uno che si nota…SEMPRE FORZA ROMA.
Giocatore affidabile e disposto al sacrificio……profilo giusto per il Gasp…….🤪🤪
In tutta la sua carriera ha fatto solo una partita buona: in CL contro il Napoli di Spalletti
Preferisco Lauriente, più continuo e meno montato. Leao è potenzialmente fortissimo, ma ti fa cascare il latte dalle ginocchia il 90% delle volte… Famo 98. Lauriente, zitto zitto, 7 gol e 9 assist, senza calciare rigori.
Son o d’accordo, non capisco perché non si vada a prendere Laurienté. Prezzo fattibile e ottimo giocatore, non sarà lookman ma potrebbe fare molto molto bene con gasp
richiamiamo il faraone.
Magari!
Quando sta bene, non si tiene. Meglio lui dei vari ragazzini di 19-20 anni da 50 milioni, con tre gol e quattro assist.
…e dei costi, che ci frega. Il tifoso tifa…ai conti ci pensa la società e alle chiacchiere i magnoni delle radio e dei giornali.
Chiaramente preferiremmo un giocatore meno umorale, ( El Mala, Nusa, Godts,Summerville) ma visto che non vogliono/possono venire meglio Leao che Cherubini se ce lo possiamo permettere.
I suoi comportamenti non sono un problema se il mister e la squadra lo vogliono, in italia fa la differenza e con Gasperini puo’ anche migliorare.
Mi raccomando togliamogli sta patata bollente, aiutiamoli.
Dopo Salemaker ancora affari con sti qui?
Che brutta fine che stiamo facendo e quante figure barbine.
Giocatori che ci rifiutano, giocatori scippati…..e meno male che il problema era Massara
nooooooooo, lasciamo la patata bollente al Milan , e’ un giocatore sopravvalutato….
Spegniamo subito questa telecomica per cortesia! Grazie. 🤣🤣🤣🤣
sicuramente andrebbe in doppia cifra di gol
a me, ‘st’òmo che ride sempre, Nun me piace…
Manco se era forte come messi
Mi manca solo da leggere: da Latina, Roma su Martufello…
Nelle ultime cinque stagioni, allenato da dei luminari del calcio offensivo come Pioli, Allegri, Conceicao e Fonseca, Leao ha collezionato una sessantina di gol e altrettanti assist. C’erano persone che si sarebbe ipotecate la casa per Summerville e oggi schifereste questo giocatore? Io una fascia sinistra Leao/Wesley in mano a Gasperini credo sarebbe devastante.
Magari lo prende la Roma Leao. È un fenomeno sai che gli combina su quella fascia? Li ubriaca tutti
A sto punto rowe del bologna con 40 forse lo puoi prendere a giocato in Italia e con gasp può esplodere definitivamente per me è il giusto compromesso
Giustamente…
50 milioni per un’ala retrocessa in Serie B inglese e con 5 gol in due anni, li avevamo trovati…
provare ad offrirli per El Mala, il quale – a differenza di Summerville – può diventare veramente un crack, ovviamente non ci si prova nemmeno ad intavolare una trattativa.
L’unica e amara verità è che da dopo Sabatini, la competenza e il mestiere a Trigoria non abitano più di casa!
Non sono il suo psicologo e non sto nella testa del giocatore, i si dice che… a me non interessano.
Interessano invece i numeri: Leao, 27 anni, 188 cm, velocissimo e ultimo ma NON ultimo:
presenze con il Milan: 291; Goal 80; Assist 65; quindi ogni 2 partite il Milan parte da 1 a 0 grazie a Leao. Vi ricordo che alla Dea ci giocava Muriel lì, e non era un amante della corsa. Viste le buche già prese, se fosse possibile anche come ingaggio credo sarebbe un buon colpo.
Farebbe la fine di Zaniolo perchè Leao , indubbiamente più forte , ha però la stessa testa. Tuttavia bisogna dire che, a differenza di Zaniolo che se gioca al top non cambia una partita, Leao quelle 4/5 partite a stagione te le fa vincere perchè c’è lui in campo. Può bastare?
mi farebbe rimpiangere Iturbe
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.