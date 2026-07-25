FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 25 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Stadio Roma, lunedì la conferenza dei servizi

Settimana decisiva per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Lunedì alle 10 si riunirà per la prima volta la conferenza dei servizi nella sede del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con il club rappresentato dai tecnici guidati da Lucia Bernabè. Nel pomeriggio, alle 17:30, conferenza stampa con Salvini, Abodi, Rocca e Gualtieri per illustrare lo stato dell’iter. Obiettivo: capire entro il 31 luglio se il progetto potrà rispettare i tempi richiesti dalla Uefa per Euro 2032. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Pellegrini-Roma, avvicinamento per il rinnovo

Passi avanti importanti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma. Sul tavolo c’è una nuova intesa da due anni più uno di opzione, con gli ultimi via libera attesi dalla proprietà prima della firma. La permanenza del classe 1996 è stata richiesta con forza da Gasperini e la prossima settimana può essere decisiva. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Dybala già in forma, Gasperini si consola con la Joya

In attesa dei primi colpi di mercato, Gasperini si gode Paulo Dybala, apparso già brillante nelle prime due settimane di lavoro a Trigoria. La Joya è tirata a lucido e pronta a regalare colpi importanti, anche se resta la curiosità sulla sua tenuta fisica. Sulla trequarti, al momento, il tecnico può contare solo su lui e Soulé, con l’argentino ancora in bilico sul mercato. (La Gazzetta dello Sport)

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