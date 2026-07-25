FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 25 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:00 – Stadio Roma, lunedì la conferenza dei servizi
Settimana decisiva per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Lunedì alle 10 si riunirà per la prima volta la conferenza dei servizi nella sede del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con il club rappresentato dai tecnici guidati da Lucia Bernabè. Nel pomeriggio, alle 17:30, conferenza stampa con Salvini, Abodi, Rocca e Gualtieri per illustrare lo stato dell’iter. Obiettivo: capire entro il 31 luglio se il progetto potrà rispettare i tempi richiesti dalla Uefa per Euro 2032. (Il Messaggero)
Ore 9:30 – Pellegrini-Roma, avvicinamento per il rinnovo
Passi avanti importanti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma. Sul tavolo c’è una nuova intesa da due anni più uno di opzione, con gli ultimi via libera attesi dalla proprietà prima della firma. La permanenza del classe 1996 è stata richiesta con forza da Gasperini e la prossima settimana può essere decisiva. (Il Tempo)
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Ore 9:30 – Dybala già in forma, Gasperini si consola con la Joya
In attesa dei primi colpi di mercato, Gasperini si gode Paulo Dybala, apparso già brillante nelle prime due settimane di lavoro a Trigoria. La Joya è tirata a lucido e pronta a regalare colpi importanti, anche se resta la curiosità sulla sua tenuta fisica. Sulla trequarti, al momento, il tecnico può contare solo su lui e Soulé, con l’argentino ancora in bilico sul mercato. (La Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
ancora che scrivono che Gasperini chiede con forza il rinnovo di Pellegrini? ma se come è arrivato lo scorso anno in una delle prime conferenze lo mette pubblicamente sul mercato, quindi se gli portano qualcosa di meglio e avoja quanti ce ne stanno se deve essere il Pellegrini visto negli ultimi anni, sta bene dove sta ossia lontano da trigoria. Forza Roma
Raga, Amorim è matto da legare. Il Bilan deve fare delle cessioni ma sta già facendo capire a determinati giocatori che avranno poco spazio nel suo progetto tecnico. Ecco le occasioni da cogliere al volo xchè qualcuno è già scontento e 2 dei giocatori pare ora cedibili sarebbero Saelemexkers, il jolly sulle fasce che ritornerebbe + che volentieri, e Bartesaghi che può essere il terzino sinistro che copre la fascia che Amorim pare lo ha messo tra i cedibili. Forse x €40-45M prendi entrambi!
Gasp…non mi era simpatico prima, e non mi è simpatico adesso. Speriamo abbia ragione con questi rinnovi e che Cristante e Pellegrini ci facciano alzare un altro trofeo, d’altronde non devono piacere a me, devono contribuire alle vittorie.
Resta un mistero la loro perenne centralità nella Roma degli ultimi sei anni…
Che ci azzecca Pellegrini con Gasperini, quando la sua idea di calcio è fatta di dinamismo corsa aggressività, qualcuno me lo spiega grazie
Infatti, misteri della stampa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.