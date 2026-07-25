SKY SPORT DE: El Mala dice no alla Roma, vuole restare in Germania

Un altro obiettivo di mercato rischia di sfumare per la Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, Said El Mala avrebbe rifiutato l’ipotesi di un trasferimento in giallorosso. La risposta del giovane attaccante del Colonia sarebbe arrivata nella notte tra giovedì e venerdì, dopo il tentativo della società capitolina di inserirsi concretamente nella corsa al calciatore.

El Mala avrebbe fatto sapere di non essere interessato a proseguire la propria carriera in Italia, preferendo restare in Germania. Il classe 2006 sarebbe invece favorevole a un trasferimento al Borussia Dortmund, destinazione considerata maggiormente adatta al proprio percorso di crescita. Il club giallonero ha già presentato una prima offerta al Colonia, ricevendo però una risposta negativa: la proposta del Borussia Dortmund è stata giudicata nettamente insufficiente dalla società tedesca, che continua a valutare il proprio gioiello intorno ai 50 milioni di euro.

Per la Roma si profila dunque un’altra possibile frenata dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville. Il problema, in questo caso, non sarebbe soltanto economico, ma legato soprattutto alla volontà del calciatore, intenzionato a rimanere in Bundesliga e poco attratto dalla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Salvo ripensamenti, El Mala sembra quindi destinato a uscire dalla lista dei principali obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra.

Fonte: Sky Sport Deutschland