SKY SPORT DE: El Mala dice no alla Roma, vuole restare in Germania

Un altro obiettivo di mercato rischia di sfumare per la Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, Said El Mala avrebbe rifiutato l’ipotesi di un trasferimento in giallorosso. La risposta del giovane attaccante del Colonia sarebbe arrivata nella notte tra giovedì e venerdì, dopo il tentativo della società capitolina di inserirsi concretamente nella corsa al calciatore.
El Mala avrebbe fatto sapere di non essere interessato a proseguire la propria carriera in Italia, preferendo restare in Germania. Il classe 2006 sarebbe invece favorevole a un trasferimento al Borussia Dortmund, destinazione considerata maggiormente adatta al proprio percorso di crescita. Il club giallonero ha già presentato una prima offerta al Colonia, ricevendo però una risposta negativa: la proposta del Borussia Dortmund è stata giudicata nettamente insufficiente dalla società tedesca, che continua a valutare il proprio gioiello intorno ai 50 milioni di euro.
Per la Roma si profila dunque un’altra possibile frenata dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville. Il problema, in questo caso, non sarebbe soltanto economico, ma legato soprattutto alla volontà del calciatore, intenzionato a rimanere in Bundesliga e poco attratto dalla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Salvo ripensamenti, El Mala sembra quindi destinato a uscire dalla lista dei principali obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra.
Fonte: Sky Sport Deutschland
non esistono calciatori affezionati, esistono solo offerte troppo basse
Chi per ia valutazione, chi per l’ingaggio, chi per la volontà di restare, chi per altre offerte, chi per chissà quale motivo, quest’anno dicono tutti no. Alla Roma, a Roma e alla Champions… e noi qui a commentare… il nulla…
Il Colonia sperava di indire un’asta x El Mala con anche club inglesi disposti a pagare di più ma El Mala vuole andare solo al Borussia Dortmund e non altrove quindi il Dortmund sta giocando al ribasso e si sta cercando una quadra ora tra una base fissa e bonus futuri. Potrebbe scipparlo al Dortmund solo il Bayern Monaco in questo momento
Peccato… 😔😔😔 Uno de meno… 💛❤️
I giornali continuino a “maltrattarci” (sarà che je sta dicendo male alle strisciate in itaglia….?!).
Se le cantano e se le suonano da soli.
Vedremo a fine mercato.
Io vi dico che la Roma sarà ai nastri di partenza bella agguerrita e quest’anno sotto il 3° posto non ci arriviamo!
Anzi…………., daremo filo da torcere all’Inter!
FORZA ROMA
….strano….ultimamente fanno a gara per venire alla Roma…
Dovremmo analizzare attentamente questi rifiuti (se veri) ? Perchè se è così e non siamo carismatici sarà il caso di capire. E’ un fatto di ambiente o di ambizioni calcistiche o di un livello calcistico nazionale ?
Vedrai se non dobbiamo richiamare Saragoza ahahahahah
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.